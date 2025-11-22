बेतिया में चुनाव ड्यूटी पर तैनात जवान ने की आत्महत्या, पुलिस विभाग में हड़कंप

बेतिया में चुनाव ड्यूटी के दौरान आईटीबीपी के जवान गौतम कुमार यादव ने अपनी एलएमजी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा भवानीपुर हाई स्कूल परिसर में हुई, जहां जवान तैनात थे.
बेतिया से एक गंभीर और दुखद घटना सामने आई है, जहां चुनाव ड्यूटी पर आए एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मृतक जवान का नाम गौतम कुमार यादव बताया जा रहा है. वह धनबाद के रहने वाले थे और केंद्रीय पुलिस बल के साथ चुनाव कराने के लिए बेतिया पहुंचे थे. यह घटना शनिवार दोपहर करीब दो बजे की बताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार, श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा भवानीपुर हाई स्कूल में जवानों का ठहराव किया गया था. इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. जब अन्य जवान मौके पर पहुंचे, तो गौतम कुमार यादव को खून से लथपथ अवस्था में पाया गया. उन्होंने अपनी एलएमजी राइफल से अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. घटना के तुरंत बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया.
गोली चलने की सूचना मिलते ही एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी, श्रीनगर थाना की पुलिस टीम और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. एसडीपीओ ने बताया कि मृतक आईटीबीपी की टीम के साथ चुनाव ड्यूटी पर आया था और प्राथमिक जांच से यह स्पष्ट है कि उसने अपने हथियार से खुद को गोली मारी है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. जवान के कमरे और उसके आस-पास के इलाके की जांच की जा रही है. मोबाइल फोन और अन्य व्यक्तिगत सामान को भी जब्त कर लिया गया है, ताकि किसी तरह का मानसिक तनाव या व्यक्तिगत विवाद की जानकारी मिल सके. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.
चुनाव के दौरान जवानों पर बेहद जिम्मेदारियां होती हैं, ऐसे में इस तरह की घटना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा देती है. जवान की अचानक आत्महत्या ने पूरे जिले के पुलिस तंत्र को झकझोर दिया है. अधिकारियों ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी.
इनपुट- धनंजय द्विवेदी