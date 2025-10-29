Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

बेतिया बॉर्डर पर साउथ अमेरिकी नागरिक ऑस्कर अगास्टो गिरफ्तार, SSB कर रही पूछताछ

बिहार के बेतिया जिले में इंडो-नेपाल बॉर्डर के पास एसएसबी ने एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को पकड़ा है. साउथ अमेरिका के रहने वाले ऑस्कर अगास्टो को बभनौली आउट पोस्ट के पास से गिरफ्तार किया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:27 PM IST

इंडो-नेपाल सीमा पर संदिग्ध विदेशी युवक पकड़ा गया
बिहार के बेतिया जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित मैनाटाड़ थाना क्षेत्र के बभनौली एसएसबी आउट पोस्ट के पास से जवानों ने एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान साउथ अमेरिका के रहने वाले ऑस्कर अगास्टो के रूप में हुई है. वह एक महीने के वीजा पर नेपाल घूमने आया था. एसएसबी की टीम ने जांच के दौरान उसके साथ एक स्थानीय युवक को भी पकड़ा है.

एसएसबी के जवानों ने बताया कि देर शाम चेकिंग के दौरान एक अपाची बाइक पर सवार दो लोगों को रोका गया. बाइक सवार में से एक व्यक्ति विदेशी नजर आया, जिस पर जवानों को शक हुआ. जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम ऑस्कर अगास्टो बताया. उसके साथ मौजूद स्थानीय युवक की पहचान मैनाटाड़ थाना क्षेत्र के बस्ठा गांव निवासी मिस्टर मियां के रूप में की गई है. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

सूत्रों के अनुसार, ऑस्कर अगास्टो कुछ दिन पहले नेपाल के वीरगंज पहुंचा था. वहां एक व्यक्ति ने उसे 500 डॉलर में “भारत दर्शन” कराने का लालच दिया. वह व्यक्ति उसे बसंतपुर सीमा से भारत में लेकर आया और मैनाटाड़ क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गया. इसी दौरान ऑस्कर की मुलाकात मिस्टर मियां से हुई. उसने मिस्टर मियां से अनुरोध किया कि वह उसे बाइक से नेपाल पहुंचा दे, बदले में 100 रुपये देने की बात कही.

मिस्टर मियां ने मदद के इरादे से ऑस्कर को अपनी अपाची बाइक पर बैठाया और नेपाल की ओर बढ़ने लगे. जैसे ही दोनों बभनौली आउट पोस्ट के पास पहुंचे, एसएसबी जवानों को उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी. जवानों ने उन्हें रोका और कड़ी पूछताछ की. जांच के दौरान विदेशी नागरिक का पासपोर्ट और वीजा देखा गया, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया.

एसएसबी अधिकारियों का कहना है कि विदेशी नागरिक के भारत आने का उद्देश्य संदिग्ध है. फिलहाल उसके सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वह किन-किन स्थानों पर गया था और क्या किसी से उसका संपर्क था. इस मामले में स्थानीय प्रशासन और इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी सूचना दे दी गई है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

TAGS

