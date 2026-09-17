शराबबंदी में ही 'टल्ली' हुए साहब! बगहा में सड़क पर हंगामा करते 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, महकमे में हड़कंप

राज्य चुनें
बगहा पुलिस जिला के रामनगर थाने में पदस्थापित 112 PTC ASI सुरेंद्र कुमार मुनमुन और हवलदार सुनील कुमार शराब पीकर शहर की मुख्य सड़क पर हंगामा कर रहे थे. लिहाजा, स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. वहीं, बगहा एसपी राजेश कुमार को भी वीडियो भेजा गया. इसके बाद रामनगर SDPO सत्येंद्र राम के नेतृत्व में दोनों की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद गाज गिरी है.
पुलिस महकमे समेत जिलाभर में हड़कंप मचा
बताया जा रहा है कि बिहार में बीते 10 वर्षों से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. ऐसे में शराब बनाना, बेचना, पीना या पिलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके बावजूद बिहार पुलिस के दो वरिष्ठ जवान, जो प्रोन्नत पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा खुलेआम शराब पीकर बाइक से गिरने, लड़खड़ाने और शहर में हंगामा करने की घटना शर्मसार कर रही है. अब हरकत में आई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर पुलिस महकमे समेत जिलाभर में हड़कंप मचा है.
विभागीय कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी गई
बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद खुद SDPO सत्येंद्र राम ने जांच रिपोर्ट बगहा एसपी राजेश कुमार को भेजी, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है. साथ ही विभागीय कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी गई है.
बिहार में कब से लागू है शराबबंदी, जानिए
बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. तब के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 1 अप्रैल, 2016 से पूर्ण शराबबंदी की थी, जो आज भी लागू है. प्रदेश में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत संचालित होता है, जिसे 2 अक्टूबर, 2016 से सख्त रूप से लागू किया गया है. इस कानून के तहत बिहार में शराब बनाना, बेचना, रखना, परिवहन और पीना पूरी तरह से गैर-कानूनी है. अगर इसका उल्लंघन किया जाता है, तो भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.