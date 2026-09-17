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शराबबंदी में ही 'टल्ली' हुए साहब! बगहा में सड़क पर हंगामा करते 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, महकमे में हड़कंप

Bagaha News: एसडीपीओ की आधिकारिक रिपोर्ट मिलने के बाद बगहा एसपी राजेश कुमार ने एएसआई सुरेंद्र कुमार मुनमुन और हवलदार सुनील कुमार को निलंबित कर दिया.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByShailendra
Published: Sep 17, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:14 PM IST
शराबबंदी में ही 'टल्ली' हुए साहब! बगहा में सड़क पर हंगामा करते 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, महकमे में हड़कंप
Image Credit: बगहा में सड़क पर हंगामा करते 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड (Photo- वीडियो ग्रैब)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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