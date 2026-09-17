शराबबंदी में ही 'टल्ली' हुए साहब! बगहा में सड़क पर हंगामा करते 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, महकमे में हड़कंप

बिहार में कब से लागू है शराबबंदी, जानिए

बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. तब के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 1 अप्रैल, 2016 से पूर्ण शराबबंदी की थी, जो आज भी लागू है. प्रदेश में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत संचालित होता है, जिसे 2 अक्टूबर, 2016 से सख्त रूप से लागू किया गया है. इस कानून के तहत बिहार में शराब बनाना, बेचना, रखना, परिवहन और पीना पूरी तरह से गैर-कानूनी है. अगर इसका उल्लंघन किया जाता है, तो भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.