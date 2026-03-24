Bagaha News: सोमेश्वर धाम में 'देवदूत' बने SSB जवान, घायल महिला को कंधे पर लादकर 18 KM ऊंचे पहाड़ से उतारा नीचे

Bagaha News: पश्चिम चंपारण जिले के बगहा स्थित सोमेश्वर धाम में चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवानों ने मानवता का परिचय दिया है. बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर धाम पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन में कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिनके लिए 65वीं बटालियन के SSB जवान देवदूत बनकर सामने आए. एक ओर SSB की स्थापना से जहां पश्चिम चम्पारण जिले को नक्सल मुक्त घोषित करने में कारगर और सार्थक मदद मिली. वहीं, अब सेना के जवान लोगों के लिए मसीहा बनकर अकसर उनकी मदद करते हैं. SSB के जवान धार्मिक कार्यों में खासकर चैत नवरात्रि में सोमेश्वर पहाड़ी पर लगने वाले मेले में इंसानियत की मिसाल पेश कर रहें हैं.

SSB के जवानों की तत्परता का असर

रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित पश्चिम चंपारण जिले में बगहा अंतर्गत रामनगर के सोमेश्वर धाम में नवरात्रि मेले के दौरान SSB के जवानों ने सराहनीय तत्परता का प्रदर्शन किया. एक महिला श्रद्धालु घायल हो गई, तो उन्होंने न केवल तुरंत प्रतिक्रिया दी, बल्कि पहाड़ी इलाके होने के बावजूद, जवानों ने घायल महिला को लगभग 18 किलोमीटर तक अपने कंधों पर उठाकर एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया. इसी बीच, किसी रक्षक देवदूत की तरह काम करते हुए, उन्होंने तब भी तुरंत हस्तक्षेप किया जब एक अन्य श्रद्धालु पहाड़ी ढलान से फिसलकर नीचे खाई में गिर गया. उन्होंने उस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला और स्ट्रेचर से उसे बेहतर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया.

पहाड़ी रास्तों में भी दिखाया साहस

जानकारी के अनुसार, बेतिया के औझाटोला की रहने वाली सुंदरपति देवी (30 साल), नवरात्रि की पूजा-अर्चना में शामिल होने के लिए सोमेश्वर पर्वत पर गई थीं. लेकिन यात्रा के दौरान, उनका पैर फिसल गया और वह गिर गईं, जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आईं और फ्रैक्चर हो गया. सोमेश्वर पर्वत की ऊंचाई और वहां के खतरनाक रास्तों के कारण यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई थी. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तैनात SSB की 65वीं बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाला.

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दर्जनों जवानों ने मिलकर एक स्ट्रेचर का इंतजाम किया और घायल महिला को लगभग 18 किलोमीटर लंबे ऊंचे पहाड़ी रास्ते से अपने कंधों पर उठाकर नीचे लाए. इसके बाद, उन्हें 65वीं बटालियन के गोवर्धन स्थित बेस कैंप ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. महिला तीर्थयात्री की हालत को देखते हुए, जवानों ने तुरंत एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया और उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. यह पूरा अभियान SSB की 65वीं बटालियन के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा के निर्देशन में चलाया जा रहा है.

श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत

इस बीच, बाघा-1 ब्लॉक के सलहा बरियारवा के रहने वाले लगभग 58 वर्षीय राजेश्वर राव भी नवरात्रि के दौरान तीर्थयात्रा करते समय फिसलकर एक खाई में गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. उन्हें भी, पहाड़ी रास्ते से उठाकर देर रात इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. बता दें कि बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से घिरे तकरीबन 1500 मीटर ऊंची सोमेश्वर पहाड़ी पर SSB 65वीं बटालियन के इस त्वरित और मानवीय पहल से न केवल महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की जान बची, बल्कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत हुआ है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज