SSB ने भारत-नेपाल सीमा पर बॉर्डर यूनिटी रन का किया आयोजन, केंद्रीय मंत्री का दावा- 2026 तक आतंकवाद मुक्त होगा भारत

बगहा से एक अच्छी खबर आई है, जहां नेपाल की सीमा पर तैनात पैरा मिलिट्री फोर्स ने एक अनोखी पहल की है. यहां लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए एकता की दौड़ का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने दावा किया कि मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह से आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा. दरअसल, एसएसबी के स्थापना दिवस पर बॉर्डर यूनिटी रन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 1751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा के साथ-साथ भाईचारा और देशभक्ति को बढ़ावा देने का उद्देश्य था. आधा दर्जन जगहों पर 3-3 किलोमीटर की इस दौड़ में भारत सरकार के कोयला एवं खनन राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने खुद हिस्सा लिया. स्थानीय युवक-युवतियां बड़ी संख्या में शामिल हुए और देशप्रेम की भावना को जगाया. रामनगर के दुर्गम इलाकों में एसएसबी की 65वीं वाहिनी और वाल्मीकिनगर में 21वीं बटालियन के जवानों ने कमांडेंट और अधिकारियों के साथ स्थापना दिवस पर जागरूकता अभियान भी चलाया. इस दौड़ का मकसद सीमावर्ती इलाकों में लोगों को जोड़ना है, साथ ही युवाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना. आज का यह आयोजन बेहद आकर्षक रहा और हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया.



राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देने वाली अनोखी पहल

यह कार्यक्रम एसएसबी के जवानों की अनोखी पहल का हिस्सा था. ऐसे पहल से सीमा पर सुरक्षा के अलावा सामाजिक सद्भावना को भी मजबूत कर रहा है. वाल्मीकिनगर जैसे दुर्गम इलाकों में सेना के जवान स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, ताकि पैरा मिलिट्री फोर्स और सीमा पार रह रहे आम लोगों के साथ रिश्तों में मजबूती आए. केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और कहा कि सरकार की कोशिशों से जल्द ही देश आतंकवाद और नक्सलवाद से छुटकारा पा लेगा. उन्होंने मोमेंटो, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार देकर सभी को सम्मानित किया. एसएसबी कमांडेंट ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई. नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा पुलिस जिले को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नक्सल-मुक्त घोषित कर दिया गया है. यहां अब रेड कॉरिडोर में भी बेटियां बेटों से किसी मामले में पीछे नहीं हैं. इस दौड़ से युवाओं का हौसला बढ़ेगा और वे देश के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे. कार्यक्रम में बीजेपी विधायक राम सिंह, पूर्व जेडीयू विधायक रिंकू सिंह, एसएसबी 21वीं बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट सुरेश शर्मा और 65वीं बटालियन के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा जैसे गणमान्य लोग मौजूद थे. उन्होंने हजारों प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित किया.



सीमावर्ती इलाकों में जागरूकता और आत्मनिर्भरता

एसएसबी के इस कार्यक्रम से सीमावर्ती इलाकों में जागरूकता फैल रही है. युवाओं को देश के प्रति समर्पित बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है. दौड़ में शामिल होने वाले लोग न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी राष्ट्रप्रेम की भावना से जुड़ रहे हैं. सरकार और सेना की यह साझा पहल युवतियों को भी आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है. बगहा जैसे इलाके, जहां पहले नक्सलवाद का प्रभाव था, अब शांतिपूर्ण विकास की राह पर हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मार्च 2026 तक पूरे देश से इन समस्याओं का सफाया हो जाएगा. इस तरह के आयोजन से सीमा पर रहने वाले लोग एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं और राष्ट्रीय एकता मजबूत हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से उनका मनोबल बढ़ता है और वे देश की सेवा में ज्यादा योगदान देना चाहते हैं. कुल मिलाकर, यह आयोजन न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक साबित हुआ.

इस दौड़ से प्रेरित होकर भविष्य में और ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं. केंद्रीय मंत्री का दावा कि 2026 तक भारत आतंकवाद मुक्त होगा, लोगों में नई उम्मीद जगा रहा है. एसएसबी के जवान न सिर्फ सीमा की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं.

इनपुट- इमरान अजीज