बगहा LIC ऑफिस में मची भगदड़: सुरक्षा गार्ड की बंदूक से अचानक चली गोली, पैसे जमा करने आए ग्राहक के पेट में लगी

Bagaha News: बगहा शहर के टाउन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बगहा बाजार इलाके में स्थित LIC कार्यालय में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब वहां तैनात एक सुरक्षा गार्ड की भरी हुई बंदूक गलती से चल गई. इस गोलीबारी की घटना में पिपरिया निवासी 40 वर्षीय उपेंद्र चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पेट और हाथ में गोलियां लगीं. इसके बाद, अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद, डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर कर दिया. यह घटना देर शाम LIC कार्यालय में हुई, जो बगहा शहर में NH 727 गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क पर स्थित है. उस समय वहां दो लोग पैसे जमा कराने के लिए मौजूद थे.

घटना में जख्मी के परिजन और एलआईसी एजेंट पिपरिया निवासी राणा प्रताप चौधरी ने बताया कि वे उपेंद्र चौधरी को साथ लेकर एलआईसी कार्यालय में पैसा जमा कराने आए थे. उन्होंने उपेंद्र को पैसा जमा करने के लिए काउंटर पर भेज दिया और स्वयं दूसरे कार्य में लग गए. इसी दौरान जिस काउंटर पर उपेंद्र पैसा जमा कर रहे थे, वहां लोडेड बंदूक के साथ सुरक्षा में गार्ड खड़ा था. इसी बीच अचानक उसके बंदूक से गोली चल गई जो उपेंद्र चौधरी के दाहिने पेट और बाएं हाथ में जा लगी. गोली लगते ही वें जमीन पर गिर पड़े और LIC ऑफिस में भगदड़ जैसी स्थिति बन गईं. बताया जा रहा है की गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने फौरन टाउन थाना की पुलिस की मदद से घायल को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया.

इस संबंध में SDH बगहा में तैनात डॉ. शिवांगी गुप्ता ने बताया कि घायल व्यक्ति की हालत गंभीर थी. इसलिए, प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया है. इस बीच घटना की पुष्टि करते हुए बगहा के SP रामानंद कुमार कौशल ने बताया कि मामले की शुरुआती जांच चल रही है. वह खुद इस बात की जांच कर रहे हैं कि गोली कैसे और किन परिस्थितियों में चली, जबकि LIC दफ्तर के कर्मचारियों से भी गहन पूछताछ की जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही SP एक फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में तेजी लाई है. साथ ही, SDPO निहार भूषण नगर थाना प्रभारी (SHO) शैलेश कुमार के साथ मिलकर मामले की गुत्थी सुलझाने के प्रयास में LIC दफ्तर में लगे CCTV फुटेज की बारीकी से जांच कर रहे हैं.

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बता दें कि बगहा-1 स्थित LIC कार्यालय में शाम के समय हुई गोलीबारी की घटना ने प्रथम दृष्टया सुरक्षा गार्ड प्रवीण कुमार की लापरवाही को उजागर कर दिया है. क्योंकि घायल पीड़ित उपेंद्र चौधरी ने सीधे तौर पर उस पर गोली चलाने का आरोप लगाया है. यदि वह वास्तव में ड्यूटी पर था और उसके पास एक भरी हुई बंदूक थी, तो यह सवाल उठते हैं कि ट्रिगर कैसे दबा और किन परिस्थितियों में गोली चली, जो सीधे ग्राहक के पेट और हाथ में जा लगी. यह एक बड़ी चूक है. घटना के फिलहाल हथियार जब्त कर लिया गया है, जबकि सुरक्षा गार्ड को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है.