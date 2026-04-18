मस्जिद के सामने से गुजरी बारात तो मुस्लिम युवकों ने ऊपर से कर दिया पथराव, बारातियों की धुनाई भी हो गई, 14 गिरफ्तार

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण से बड़ी खबर आ रही है. वहां मस्जिद के सामने से गुजर रही बारात पर मुस्लिम युवकों ने पथराव कर दिया और बारातियों से जमकर मारपीट की गई. इलाके में तनाव कायम हो गया. मुस्लिम पक्ष मस्जिद के सामने बाजा बजाने पर आपत्ति कर रहा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष के 10 और दूसरे पक्ष के 4 लोगों को पकड़ा है. घटना पुरुषोत्तमपुर थानाक्षेत्र के मंझरिया गांव की बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को पुरुषोत्तमपुर थानाक्षेत्र के मंझरिया निवासी ललन कुशवाहा की बेटी की शादी थी. रात करीब 9 बजे बारात आई. बारात रास्ते में स्थित मस्जिद से गुजर रही थी कि वहां मुस्लिम पक्ष के लोगों ने बाजा बजाने को लेकर आपत्ति कर दी. इस पर विवाद भी हुआ. बारात थोड़ी आगे बढ़ी तो ऊपर से पत्थर बरसाए जाने लगे. इसके अलावा बारातियों की जमकर पिटाई भी की गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना की सूचना मिलने पर एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंची और दोनों पक्षों से 14 लोगों को दबोचा गया. दोनों पक्षों की ओर से पुरुषोत्तमपुर थाने में 53/26 और 54/26 मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने जिन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है, उनमें मोहम्मद एहसान, सोहेब अख्तर, फरमान, अंजार अहमद, नसीम अख्तर, इरफान अख्तर, इरफान आलम, अब्दुल, गुलाब परवेज और जहांगीर शामिल हैं.

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इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने बारात पर हमला किया था. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल कायम हो गया है. गांव पुलिस छावनी में बदल चुकी है, लेकिन हालात अभी नियंत्रण में है. इस मामले में 30 नामजद और सैकड़ों अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज हुई है. बेतिया पुलिस की ओर से कहा गया है कि गांव में मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिसबल की तैनाती की गई है. आमजनों से किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा गया है.

इस मामले में बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि धार्मिक स्थल पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था. अभी हालात पूरी तरह कंट्रोल में है.

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