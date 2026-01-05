Bettiah News: ठंड लगी या वृद्ध हो गया था! नौतन के सनसरैया हाईस्कूल के पास बड़ा सा गिद्ध जमीन पर आ गिरा

Giant Vulture Fell From Sky In Bettiah: पश्चिम चंपारण के नौतन स्थित सनसरैया हाई स्कूल के पास सोमवार को एक विशाल गिद्ध अचानक आसमान से गिर पड़ा. ग्रामीणों के अनुसार, गिद्ध उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन ठंड या बीमारी के कारण असमर्थ था.
Vulture Fell From Sky In Bettiah: पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया से सटे नौतन से बड़ी खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि नौतन के सनसरैया हाई स्कूल के पास एक बड़ा से गिद्ध सोमवार को जमीन पर आ गिरा. विशाल गिद्ध को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी. सूचना पर सनसरैया हाईस्कूल के शिक्षक वहां गए और गिद्ध को स्कूल में लेकर आए. उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई. वन विभाग की टीम के आने के बाद गिद्ध को सौंप दिया गया.
ग्रामीणों ने बताया कि आसमान में उड़ते उड़ते गिद्ध अचानक से जमीन पर आ गिरा. उसके बाद उसने उड़ने की बहुत कोशिश की पर उड़ नही पा रहा था. ग्रामीणों का कहना था कि करीब 10 साल बाद हमलोगों ने गिद्ध को देखा है. कई ग्रामीण यह भी कहते सुने गए कि इतना बड़ा गिद्ध हमलोग आज तक नही देखे थे.
बताया जा रहा है कि गिद्ध या तो बहुत बूढ़ा हो गया था या फिर ठंड लगने की वजह से उड़ने में असमर्थ साबित हो रहा था. अब वन विभाग की टीम ही बता पाएगी कि आखिरकार गिद्ध को हुआ क्या था.
विलुप्त हो रहे पक्षी गिद्ध को देखकर ग्रामीण काफी खुश दिखे. गिद्ध की चिकित्सकीय जांच से ही पता चल पाएगा कि वह बीमार था या बूढ़ा था या फिर ठंड या चोट लगने से जमीन पर गिरा था. गिद्ध की जांच कराने के बाद वन विभाग उसे खुले में छोड़ देगी.
इनपुट- धनंजय द्विवेदी