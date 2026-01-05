Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3064662
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bettiah News: ठंड लगी या वृद्ध हो गया था! नौतन के सनसरैया हाईस्कूल के पास बड़ा सा गिद्ध जमीन पर आ गिरा

Giant Vulture Fell From Sky In Bettiah: पश्चिम चंपारण के नौतन स्थित सनसरैया हाई स्कूल के पास सोमवार को एक विशाल गिद्ध अचानक आसमान से गिर पड़ा. ग्रामीणों के अनुसार, गिद्ध उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन ठंड या बीमारी के कारण असमर्थ था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:05 PM IST

Trending Photos

बेतिया के नौतन में सनसरैया हाई स्कूल के पास आसमान से गिरा विशालकाय गिद्ध
बेतिया के नौतन में सनसरैया हाई स्कूल के पास आसमान से गिरा विशालकाय गिद्ध

Vulture Fell From Sky In Bettiah: पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया से सटे नौतन से बड़ी खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि नौतन के सनसरैया हाई स्कूल के पास एक बड़ा से गिद्ध सोमवार को जमीन पर आ गिरा. विशाल गिद्ध को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी. सूचना पर सनसरैया हाईस्कूल के शिक्षक वहां गए और गिद्ध को स्कूल में लेकर आए. उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई. वन विभाग की टीम के आने के बाद गिद्ध को सौंप दिया गया. 

ग्रामीणों ने बताया कि आसमान में उड़ते उड़ते गिद्ध अचानक से जमीन पर आ गिरा. उसके बाद उसने ​उड़ने की बहुत कोशिश की पर उड़ नही पा रहा था. ग्रामीणों का कहना था कि करीब 10 साल बाद हमलोगों ने गिद्ध को देखा है. कई ग्रामीण यह भी कहते सुने गए कि इतना बड़ा गिद्ध हमलोग आज तक नही देखे थे. 

बताया जा रहा है कि गिद्ध या तो बहुत बूढ़ा हो गया था या फिर ठंड लगने की वजह से उड़ने में असमर्थ साबित हो रहा था. अब वन विभाग की टीम ही बता पाएगी कि आखिरकार गिद्ध को हुआ क्या था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बेतिया नगर निगम में करोड़ों का 'FD scam', ठेकेदारों की जालसाजी का हुआ भंडाफोड़

विलुप्त हो रहे पक्षी गिद्ध को देखकर ग्रामीण काफी खुश दिखे. गिद्ध की चिकित्सकीय जांच से ही पता चल पाएगा कि वह बीमार था या बूढ़ा था या फिर ठंड या चोट लगने से जमीन पर गिरा था. गिद्ध की जांच कराने के बाद वन विभाग उसे खुले में छोड़ देगी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
ठंड लगी या वृद्ध हो गया था! नौतन के सनसरैया हाईस्कूल के पास गिद्ध जमीन पर आ गिरा
Bihar News
मखाना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतर बीज उत्पादन और टूल किट पर मिलेगी सब्सिडी
Samastipur News
Samastipur News: शादी ​की 15वीं रात मोहब्बत में 'विलेन' बनकर आई यूपी पुलिस और...
Bihar News
बिना फीस, पूरी सुविधा! SC-ST छात्रों के लिए 91 आवासीय स्कूलों में दाखिले का ऐलान
Lalu Yadav
लालू यादव के नए आशियाने पर संकट के बादल, गुड्डू बाबा ने डिप्टी CM से की जांच की मांग
rajgir news
राजगीर में अनोखा नजारा, बिना पासपोर्ट-वीजा के पहुंचे यूरोप-मध्य एशिया से मेहमान
Gopalganj news
दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा गोपालगंज, केसरिया पहुंचने में लगेंगे अभी 7 दिन
Bihar STET Result
Bihar STET Result: जारी हो गया एसटीईटी का रिजल्ट, 52.17% परीक्षार्थी पास
Bettiah news
बेतिया नगर निगम में करोड़ों का 'FD scam', ठेकेदारों की जालसाजी का हुआ भंडाफोड़
rajesh ram
MNREGA और महिला सम्मान को लेकर विधानसभा घेराव करेगी कांग्रेस: राजेश राम