Bagha News: बगहा में किसानों को मारने वाले बाघ का सफल रेस्क्यू, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

बगहा से राहत भरी बड़ी खबर सामने आई है. दो हफ्ते से किसानों की जान लेने वाले बाघ को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है. यह वही 12 वर्षीय नर बाघ था जिसने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) क्षेत्र से निकलकर दर्जनों गांवों में आतंक मचा रखा था. मंगूराहा वन क्षेत्र के सिसई गांव के पास वन विभाग की टीम ने सोमवार को बाघ को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया. इस दौरान पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल था, लेकिन बाघ को पिंजरे में कैद किए जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

बीते सितंबर और अक्टूबर महीने में इस बाघ ने दो किसानों की जान ले ली थी. 61 वर्षीय किसुन महतो को खेखरिया गांव में बाघ ने मार डाला था, जबकि 41 वर्षीय भजन मांझी की मौत मटियरिया थाना क्षेत्र के खैराहवा सरेह में हुई थी. लगातार दो मौतों के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया था. लोग रात में खेतों में काम करने से डर रहे थे और बच्चों को भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे.

बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया. टीम ने ड्रोन, कैमरा ट्रैप और ट्रैकिंग डॉग्स की मदद से उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी. बाघ बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था. लेकिन सोमवार को वनकर्मियों ने उसे सटीक लोकेशन पर ट्रैक कर पिंजरे में बंद कर दिया.

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक सह निदेशक डॉ. नेशामणी के ने बताया कि पकड़ा गया बाघ पूरी तरह स्वस्थ है और उसे सुरक्षित पिंजरे में रखा गया है. अब उसे पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान (जू) भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों में पिछले कई दिनों से जो डर और दहशत थी, अब वह खत्म हो गई है.

डॉ. नेशामणी ने बताया कि इस सफल रेस्क्यू अभियान में वन विभाग की विशेष टीम, ट्रैंक्विलाइजर विशेषज्ञ और स्थानीय प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए टाइगर रिजर्व के आसपास गश्ती और निगरानी बढ़ाई जाएगी. वहीं, बाघ के हमले में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है.

