मझौलिया चीनी मिल में शुरू हो गया गन्ना पेराई सत्र, 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य

Majhaulia Sugar Mill: बिहार के पश्चिम चंपारण की मझौलिया चीनी मिल का 2025-26 गन्ना पेराई सत्र शुरू हो गया है. मझौलिया चीनी मिल ने इस बार 60 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है. मंगलवार को सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में चीनी मिल के सीजीएम उदयवीर सिंह ने डोंगा पूजन कर पेराई सत्र का शुभारंभ किया. इस मौके पर परंपरागत ढंग से बैताल बाबा मंदिर परिसर में बैलगाड़ी कांटा ट्राली और कांटे का पूजन किया गया.

सीजीएम ने बताया कि अबकी बार 60 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि पेराई क्षमता का विस्तार किया गया है. किसानों को समय से पर्ची बांटी जाएगी और उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसकी हरसंभव कोशिश की जाएगी. इसके अलावा किसानों को भुगतान में लेट न हो, इसकी पुरजोर कोशिश की जाएगी.

सीजीएम ने पेराई सत्र को सफल बनाने के लिए किसानों से सहयोग करने की अपील की. उन्होंने अपील की कि किसान समय से गन्ना भेजें. इस बार 36 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और 10 हजार क्विंटल गन्ना पेराई बढ़ाया गया है. उन्होंने बताया कि छोटे किसानों से 45 दिन के अंदर गन्ना ले लिया जाएगा और भुगतान भी कर दिया जाएगा.

गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से किसानों में खुशी की लहर है. पश्चिम चंपारण में किसानों के लिए गन्ना नकदी फसल के लिए जाना जाता है. किसान विनय कुमार, शंभू सिंह, टुन्ना सिंह ने बताया कि अबकी बार चीनी मिल की तरफ से पर्ची का कैलेंडर तैयार किया गया है, जिससे सभी किसानों को समय से पर्ची मिलता रहेगा. चीनी मिल प्रबंधन ने इस बार समय से भुगतान करने का भी वादा किया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

