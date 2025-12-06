Advertisement
बगहा में गन्ना किसानों का जोरदार प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री बोले- 25 नई चीनी मिलें खोलना लक्ष्य

Sugarcane Farmers Protest: बगहा में बड़ी संख्या में गन्ना किसानों ने चीनी मिलों की मनमानी और तौल में घटतौली के विरोध में NH-727 पर प्रदर्शन किया. किसानों ने बढ़ती लागत, कम कीमत, डीजल दरों में कमी, समर्थन मूल्य बढ़ोतरी और सरकारी धर्मकांटा की मांग उठाई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:15 PM IST

ईंख काश्तकार संघ, बिहार
Bagaha Sugarcane Farmers Protest: पश्चिम चम्पारण के बगहा से शनिवार को बड़ी खबर सामने आई, जहां ईंख काश्तकार संघ बिहार प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में गन्ना किसान सड़क पर उतर आए. गोरखपुर–बेतिया एनएच-727 पर किसानों ने हाथों में गन्ना लेकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी किसानों ने चीनी मिल प्रबंधन और सिस्टम पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि लगातार शोषण होने के कारण सड़क पर उतरना पड़ रहा है. कुछ समय के लिए मुख्य मार्ग पर आवाजाही भी प्रभावित हुई.

25 नई चीनी मिलें शुरू करने का लक्ष्य- केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे
किसानों के आंदोलन की जानकारी मिलने पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे बगहा पहुंचे. उन्होंने किसानों से बातचीत की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है. मंत्री ने दावा किया कि बिहार में आने वाले पांच वर्षों में 25 नई चीनी मिलें शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की कृषि व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी. मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने भरोसा दिलाया कि वे खुद गन्ना किसानों के साथ खड़े हैं और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा.

चीनी मिलों में घटतौली पर लगाम का आश्वासन
किसानों की मुख्य शिकायत गन्ना तौल में घटतौली को लेकर थी. इस पर मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि डीएम से बातचीत कर चीनी मिलों में होने वाली मनमानी पर रोक लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि तौल में गड़बड़ी स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे. मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया जाएगा कि किसी भी चीनी मिल में किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए.

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गन्ना मूल्य भुगतान की पहल
केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि वे बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह व्यवस्थित गन्ना मूल्य भुगतान प्रणाली लागू करने का प्रयास करेंगे. किसानों को समय पर भुगतान न मिलने की शिकायत लंबे समय से थी. मंत्री ने कहा कि व्यवस्थित और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था से किसानों को राहत मिलेगी और उनकी आय में सुधार होगा.

किसानों की मांगें क्या हैं?
प्रदर्शनकारी किसानों ने कई मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की. उनकी मुख्य मांगों में गन्ना मूल्य में उचित बढ़ोतरी, धान खरीद की प्रक्रिया में तेजी, डीजल की कीमत में कमी और चीनी मिलों में सरकारी धर्मकांटा की स्थापना शामिल थी. किसानों का कहना था कि गन्ना मापने में मिलों द्वारा जानबूझकर कमी की जाती है, जिससे उनकी आय कम हो जाती है.

किसानों ने बताया कि बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ते उत्पादन खर्च के बावजूद उन्हें गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. इसलिए वे 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं. किसानों का साफ कहना है कि खेती की लागत बढ़ने और मौसम के उतार-चढ़ाव के बीच उन्हें आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है.

ईंख काश्तकार संघ बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन बगहा के एसडीएम गौरव कुमार को सौंपा. ज्ञापन में गन्ना मूल्य बढ़ोतरी, धान खरीद में सुगमता के लिए आवश्यक निर्देश, डीजल की कीमतों में कटौती, नगद भुगतान और कृषि उपकरणों पर आम किसानों को अनुदान देने की मांग शामिल थी.

किसानों ने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा. शनिवार को हुए प्रदर्शन में किसानों की बड़ी संख्या और सड़क जाम होने की घटना से स्पष्ट है कि किसान अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह एकजुट हैं.

इनपुट- इमरान अजीज

