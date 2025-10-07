Sugauli News: सिकरहना नदी का बांध टूटने से अफरतफरी का माहौल, कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा

East Champaran Flood: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड के भवानीपुर मठ के समीप सिकरहना नदी का बांध टूट जाने से इलाके में अफरातफरी मच गई है. बांध टूटने के बाद दक्षिणी क्षेत्र में तेजी से पानी का बहाव शुरू हो गया है, जिससे आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, बांध में सबसे पहले लगभग 20 फीट की दरार आई थी, जिसे मिट्टी और बालू से भरकर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी के तेज दबाव के कारण बांध पूरी तरह टूट गया. अब दरार की लंबाई करीब 50 फीट तक पहुंच गई है.

भवानीपुर बलुआ टोला के समीप हुए इस बांध टूटने से लमोनिया, गुडिगांव, सुगांव, छोटा बंगरा सहित आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं. खेतों में लगी धान और मक्का की फसल पूरी तरह डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं कई सड़कों पर पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है.

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने बांध को बचाने के लिए लगातार मिट्टी और बोरा डालकर पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के आगे उनकी सारी मेहनत नाकाम साबित हुई. लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय रहते बांध की मरम्मत कर दी गई होती, तो आज यह स्थिति नहीं बनती.

बांध टूटने की जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पीओ (रीजि) विजय ने बताया कि घटना की सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी गई है और जल्द ही मरम्मत एवं राहत कार्य शुरू किया जाएगा. फिलहाल ग्रामीणों में बाढ़ का भय व्याप्त है और लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं.

