Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2951218
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Sugauli News: सिकरहना नदी का बांध टूटने से अफरतफरी का माहौल, कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा

East Champaran Flood: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड के भवानीपुर मठ तके समीप लगभग 50 फीट नदी का बांध टूट जाने से इलाके में दहसत का माहौल है. कई गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. फिलहाल ग्रामीणों में बाढ़ का भय व्याप्त है और लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:57 AM IST

Trending Photos

सिकरहना नदी का बांध टूटने से अफरतफरी का माहौल
सिकरहना नदी का बांध टूटने से अफरतफरी का माहौल

East Champaran Flood: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड के भवानीपुर मठ के समीप सिकरहना नदी का बांध टूट जाने से इलाके में अफरातफरी मच गई है. बांध टूटने के बाद दक्षिणी क्षेत्र में तेजी से पानी का बहाव शुरू हो गया है, जिससे आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, बांध में सबसे पहले लगभग 20 फीट की दरार आई थी, जिसे मिट्टी और बालू से भरकर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी के तेज दबाव के कारण बांध पूरी तरह टूट गया. अब दरार की लंबाई करीब 50 फीट तक पहुंच गई है.

भवानीपुर बलुआ टोला के समीप हुए इस बांध टूटने से लमोनिया, गुडिगांव, सुगांव, छोटा बंगरा सहित आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं. खेतों में लगी धान और मक्का की फसल पूरी तरह डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं कई सड़कों पर पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है.

ये भी पढ़ें: भारी बारिश के कारण भटहां-हरसिद्धि मुख्य मार्ग की पुलिया टूटी, आवागमण बूरी तरह बाधित

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने बांध को बचाने के लिए लगातार मिट्टी और बोरा डालकर पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के आगे उनकी सारी मेहनत नाकाम साबित हुई. लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय रहते बांध की मरम्मत कर दी गई होती, तो आज यह स्थिति नहीं बनती.

बांध टूटने की जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पीओ (रीजि) विजय ने बताया कि घटना की सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी गई है और जल्द ही मरम्मत एवं राहत कार्य शुरू किया जाएगा. फिलहाल ग्रामीणों में बाढ़ का भय व्याप्त है और लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं.

इनपुट: पंकज कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

East Champran Flood

Trending news

bihar elections 2025
बिहार चुनाव की घोषणा के बाद लालू प्रसाद यादव ने कसा तंज
Bihar Election 2025 Date
Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार में दो चरणों में होंगे मतदान, लालू यादव ने कहा- 6 और 11, NDA नौ दो ग्यारह
Khesari Lal Yadav
सोना पांडे के 'मस्त नैनो' के दीवाने हुए खेसारी लाल यादव, रिलीज किया नया सॉन्ग
Latehar News
Latehar: बरवाडीह के पूर्व एजीएम सह तरवाडीह पंचायत सेवक गिरफ्तार
Jharkhand Weather
लगातार बारिश से खूंटी के किसान चिंतित, धान की फसल पर संकट के बादल
Begusarai News
Begusarai: गंगा में जलस्तर वृद्धि के साथ कटाव तेज, दहशत में स्थानीय लोग
Dhanbad News
धनबाद रेलवे स्टेशन पर लगेज स्कैनिंग मशीन में फंसा बच्चे का हाथ
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक्शन में दिखें नवादा एसपी
patna news
Patna News: तेज रफ्तार वाहन ने छीनी मासूम की जिंदगी, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन
Pawan Singh
'बस एक ही रट, मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी', पत्नी के आरोपों पर बोले पवन सिंह