Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3126184
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बंद कमरे में फंदे से लटका मिला किन्नर का शव, बगहा में सनसनी, जांच में जुटी FSL टीम

Bagaha Latest News: बगहा में वार्ड संख्या 9 स्थित डुमावलिया मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक किराए के मकान में रह रही 30 वर्षीय किन्नर रेणु देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:24 PM IST

Trending Photos

बगहा में संदिग्ध परिस्थितियों में किन्नर की मौत
बगहा में संदिग्ध परिस्थितियों में किन्नर की मौत

Bagaha News: बगहा शहर के स्थित वार्ड संख्या 9 के डुमावलिया मोहल्ला में किराए के मकान में रह रही 30 वर्षीय किन्नर रेणु देवी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पटखौली थानाध्यक्ष हृदयानंद पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों के सहयोग से फंदे से लटके शव को नीचे उतारा गया. इसके बाद पुलिस ने जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है.

इस सम्बन्ध में पटखौली थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक रामानंद कुमार कौशल को दे दी गई है. सूचना मिलते ही एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सूक्ष्म साक्ष्य संकलन में जुट गई है. पुलिस को आसपास के लोगों से पूछताछ करने के दौरान यह जानकारी मिली है कि रेणु देवी बीते तीन महीने से चंदन कुमार सिंह के मकान में किराए पर रह रही थी.

पटखौली थानाध्यक्ष ने बताया कि रेणु देवी के बगल के कमरे में एक अन्य किन्नर लैला करीब छह महीने से रह रही हैं. वहीं, मृत किन्नर के सटे कमरे में डायल 112 का एक पुलिसकर्मी भी रहता है, जो घटना की रात ड्यूटी पर था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मकान मालिक, पड़ोसियों और अन्य किरायेदारों से पूछताछ कर सभी संभावित बिंदुओं की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल, इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: शादी से लड़की को उठाया...ले गए जंगल और किया गैंगरेप, पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी

TAGS

Bagaha NewsBihar News

Trending news

Munger violence
मुंगेर हिंसा:9 नामजद समेत 20 से 25 पर FIR, 7 गिरफ्तार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात
Minister Pramod Chandravanshi
विनय बिहारी के गाने ने मचाई हलचल: मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दिए जांच के आदेश
bettiah mayor
बेतिया में होली के बाद नालों की सफाई और मच्छर भगाने के लिए खरीदी जाएंगी नई मशीनें
BJP
'पैसे और पावर का खेल भी नहीं रोक पाया बीजेपी का विजय रथ', आदित्य साहू का JMM पर अटैक
Jehanabad news
पॉक्सो कोर्ट ने दीपू को सुनाई 12 साल की कठोर सजा, पीड़िता को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा
Jang Bahadur Singh
लोकगायक जंग बहादुर सिंह को मिला ‘सन ऑफ सिवान, प्राइड ऑफ बिहार’ सम्मान
Bhojpuri singer Antara Singh
सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी,जानिए क्यों और कब हुआ ये आदेश
cervical cancer
बिहार में 13.15 लाख किशोरियों को लगेगा एचपीवी टीका, IGIMS से अभियान की शुरुआत
Holi 2026
Holi 2026: होली पर नहीं चलेगा हुड़दंग, पूरे बिहार में पुलिस अलर्ट
CM Hemant Soren
चतरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भव्य स्वागत और प्रीति भोज में हुए शामिल