बंद कमरे में फंदे से लटका मिला किन्नर का शव, बगहा में सनसनी, जांच में जुटी FSL टीम

Bagaha Latest News: बगहा में वार्ड संख्या 9 स्थित डुमावलिया मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक किराए के मकान में रह रही 30 वर्षीय किन्नर रेणु देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
Bagaha News: बगहा शहर के स्थित वार्ड संख्या 9 के डुमावलिया मोहल्ला में किराए के मकान में रह रही 30 वर्षीय किन्नर रेणु देवी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पटखौली थानाध्यक्ष हृदयानंद पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों के सहयोग से फंदे से लटके शव को नीचे उतारा गया. इसके बाद पुलिस ने जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है.
इस सम्बन्ध में पटखौली थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक रामानंद कुमार कौशल को दे दी गई है. सूचना मिलते ही एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सूक्ष्म साक्ष्य संकलन में जुट गई है. पुलिस को आसपास के लोगों से पूछताछ करने के दौरान यह जानकारी मिली है कि रेणु देवी बीते तीन महीने से चंदन कुमार सिंह के मकान में किराए पर रह रही थी.
पटखौली थानाध्यक्ष ने बताया कि रेणु देवी के बगल के कमरे में एक अन्य किन्नर लैला करीब छह महीने से रह रही हैं. वहीं, मृत किन्नर के सटे कमरे में डायल 112 का एक पुलिसकर्मी भी रहता है, जो घटना की रात ड्यूटी पर था.
पुलिस मकान मालिक, पड़ोसियों और अन्य किरायेदारों से पूछताछ कर सभी संभावित बिंदुओं की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल, इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
