बगहा में शिक्षक ने 7वीं के छात्र से कराई 200 बार उठक-बैठक, चलना हुआ मुश्किल, अस्पताल में भर्ती

Bagaha News: आवासीय विद्यालय में शिक्षक पर 200 उठक-बैठक करवाने का आरोप लगा है. प्रताड़ना के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया.
West Champaran: पश्चिम चंपारण जिला के बगहा के डा.भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्र से 200 बार उठक-बैठक करवाने का आरोप लगा है. छात्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे आनन-फानन में अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया. पूरा मामला बगहा-2 प्रखंड के सेमरा स्थित डा.भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का है. यहां 7वीं क्लास के छात्र को शिक्षक ने सजा के तौर पर 200 बार उठक-बैठक कराया. घटना के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ने पर घटना का खुलासा हुआ. हालांकि पहले विद्यालय प्रबंधन की ओर से स्थानीय स्तर पर बदहवास छात्र का इलाज कराया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर उसे सेमरा रेफरल अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा रेफर किया गया.
बताया जा रहा है कि छात्र पर बेरहमी शिक्षक ने दंड के एवज में 200 बार उठक-बैठक करवाया. नतीजतन उसकी तबियत खराब हो गई और वह बेहोश होने लगा. तब छात्रों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गयी. हालांकि, इलाज के बाद अभी छात्र की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन वह अभी भी अनुमंडल अस्पताल में इलाजरत है.
इस सम्बन्ध में SDH के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि दोनों जांघों समेत मांसपेशियों में तेज जकड़न है और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हुआ है, जिससे छात्र खड़ा नहीं हो पा रहा है. वहीं, पीड़ित छात्र के साथ आए कक्षा 11 के छात्र ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे शिक्षक आशीष कुमार ने किसी बात पर सजा देते हुए करीब 200 बार उठक-बैठक कराया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई. मामले को लेकर अभिभावकों और छात्रों में भी चिंता के साथ साथ रोष देखा जा रहा है.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
