Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3106176
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

अंडे की चोरी, तबादले की सजा: बेतिया में हेडमास्टर के कारनामे पर विभाग का एक्शन

Bettiah News: बेतिया में हेडमास्टर के कारनामे पर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है. अंडा चोरी के आरोप में स्कूल के हेडमास्टर का ट्रांसफर कर दिया गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:51 PM IST

Trending Photos

बेतिया में हेडमास्टर के कारनामे पर विभाग का एक्शन
बेतिया में हेडमास्टर के कारनामे पर विभाग का एक्शन

Weat Champaran News: बेतिया में अंडा गबन करने के मामले में एक हेड मास्टर पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. हेडमास्टर को दूसरे विद्यालय में तबादला कर दिया गया है. यह अजब गजब मामला बेतिया के चनपटिया के सरासवा मध्य विद्यालय की है. 6 जनवरी, 2026 को बच्चों को मध्यान्ह भोजन ने प्रभारी प्रधानाध्यापक चूरण साह के द्वारा छात्रों को मेनू के अनुसार अंडा नहीं दिया गया, जिसका वीडियो बना किसी ने वायरल कर दिया. 

वायरल वीडियो का संज्ञान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लिया और बड़ी कार्रवाई की है, जितनी बड़ी चोरी हुई है उतना ही संगीन सजा दी गई है. अंडा चोरी के मामले की जांच लगभग एक महीने चार दिन चली और 10 फरवरी को जांच पूरा हुआ, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने आरोपी शिक्षक को सख्त सजा दी है उनका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया है. जैसी चोरी वैसी ही सजा दी गई है. 

बता दें कि 6 जनवरी को स्कूल के छात्रों को खाना में अंडा नहीं दिया गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था. स्कूल में पुलिस भी पहुंची थी तो छात्रों को चार बजे कच्चा अंडा दे दिया गया था. बच्चे एक एक अंडा लेकर घर चले गए उसका भी वीडियो वायरल हुआ था. 

Add Zee News as a Preferred Source

जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पत्र में लिखा कि आरोपी शिक्षक पर कई बार उदंडता लापरवाही के आरोप लगते रहते है. इनसे विद्यालय का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है. 24 घंटे के अंदर वृंदावन स्कूल में आरोपी शिक्षक योगदान दें. जिला शिक्षा कार्यालय के आदेश पत्र पर सभी हैरान है और शिक्षा विभाग पर तंज कस रहे है. अंडा गबन जितना बड़ा है उससे बड़ा तो विभाग ने सजा दे दी है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: बेतिया में कोहराम: फाइलेरिया की दवा ने बच्चों की तबीयत बिगाड़ी, अस्पताल में लगी लाइन

TAGS

Bettiah newsWest Champaran newsBihar News

Trending news

Bettiah news
अंडे की चोरी, तबादले की सजा: बेतिया में हेडमास्टर के कारनामे पर विभाग का एक्शन
Samastipur News
खुले गटर ने छीना बुढ़ापे का सहारा: समस्तीपुर के बिरजू की दिल्ली में दर्दनाक मौत
Dhanbad mining department
BCCL, ECL, SAIL और TATA स्टील 15 दिन में जमा करने होंगे 183.85 अरब रुपए
Bihar News
TRE-4 को लेकर बड़ी खबर, बिहार में 46 हजार शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी
Sahibganj news
मां को ममेरा भाई के साथ संबंध बनाते बेटे ने देखा, फिर क्या प्रेमी संग मिलकर मार डाला
Vande Bharat Train
वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव, टूटकर बिखरा कोच का शीशा; यात्री बाल-बाल बचे
Samrat Chaudhary
शिकारी राय से लेकर सूर्या तक: सम्राट चौधरी के कार्यकाल के बड़े एनकाउंटर, देखें लिस्ट
Bettiah news
बेतिया में कोहराम: फाइलेरिया की दवा ने बच्चों की तबीयत बिगाड़ी, अस्पताल में लगी लाइन
Begusarai News
पेट्रोल छिड़ककर फूंकी दुकान, जलकर राख सारा सामान, बेगूसराय में अपराधियों का नंगा नाच
Darbhanga Caste Conflict
हरिनगर में खोजे नहीं मिल रहे मर्द; महिलाओं का आरोप- 'ब्राह्मणों को बनाया गया निशाना