अंडे की चोरी, तबादले की सजा: बेतिया में हेडमास्टर के कारनामे पर विभाग का एक्शन

Weat Champaran News: बेतिया में अंडा गबन करने के मामले में एक हेड मास्टर पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. हेडमास्टर को दूसरे विद्यालय में तबादला कर दिया गया है. यह अजब गजब मामला बेतिया के चनपटिया के सरासवा मध्य विद्यालय की है. 6 जनवरी, 2026 को बच्चों को मध्यान्ह भोजन ने प्रभारी प्रधानाध्यापक चूरण साह के द्वारा छात्रों को मेनू के अनुसार अंडा नहीं दिया गया, जिसका वीडियो बना किसी ने वायरल कर दिया.

वायरल वीडियो का संज्ञान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लिया और बड़ी कार्रवाई की है, जितनी बड़ी चोरी हुई है उतना ही संगीन सजा दी गई है. अंडा चोरी के मामले की जांच लगभग एक महीने चार दिन चली और 10 फरवरी को जांच पूरा हुआ, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने आरोपी शिक्षक को सख्त सजा दी है उनका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया है. जैसी चोरी वैसी ही सजा दी गई है.

बता दें कि 6 जनवरी को स्कूल के छात्रों को खाना में अंडा नहीं दिया गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था. स्कूल में पुलिस भी पहुंची थी तो छात्रों को चार बजे कच्चा अंडा दे दिया गया था. बच्चे एक एक अंडा लेकर घर चले गए उसका भी वीडियो वायरल हुआ था.

जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पत्र में लिखा कि आरोपी शिक्षक पर कई बार उदंडता लापरवाही के आरोप लगते रहते है. इनसे विद्यालय का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है. 24 घंटे के अंदर वृंदावन स्कूल में आरोपी शिक्षक योगदान दें. जिला शिक्षा कार्यालय के आदेश पत्र पर सभी हैरान है और शिक्षा विभाग पर तंज कस रहे है. अंडा गबन जितना बड़ा है उससे बड़ा तो विभाग ने सजा दे दी है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

