Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3080803
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

पैसे दो, नंबर लो! बगहा में इंटर-मैट्रिक के छात्रों से अवैध उगाही करते कैमरे में कैद हुए शिक्षक

पश्चिम चंपारण के बगहा-1 प्रखंड स्थित रायबारी महुअवा स्कूल में प्रधान शिक्षक अमित कुमार द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर बढ़ाने के नाम पर छात्रों से पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ है. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूरण शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी जैसी सख्त कार्रवाई की बात कही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:15 PM IST

Trending Photos

बगहा में प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ाने के नाम पर छात्रों से वसूली का वीडियो वायरल
बगहा में प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ाने के नाम पर छात्रों से वसूली का वीडियो वायरल

बगहा से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल के प्रधान शिक्षक द्वारा छात्रों से अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है. बिहार में जहां एक ओर सरकार और शिक्षा विभाग स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पारदर्शिता लाने का दावा कर रहे हैं, वहीं बगहा के एक विद्यालय में सरेआम छात्रों और उनके अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है.

सरेआम रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए शिक्षक
यह मामला बगहा-1 प्रखंड के रायबारी महुअवा पंचायत स्थित 'उच्च माध्यमिक विद्यालय रायबारी महुअवा' का है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के प्रधान शिक्षक अमित कुमार को इंटर और मैट्रिक के छात्रों से पैसे लेते हुए देखा जा सकता है. आरोप है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने का लालच देकर अवैध रूप से रुपयों की मांग की गई. वीडियो में प्रधान शिक्षक जिस तरह बेखौफ होकर छात्रों से रिश्वत ले रहे हैं, उसने पूरे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

शिक्षा के मंदिर में 'अवैध वसूली' का खेल
जैसे ही यह वीडियो सार्वजनिक हुआ, इलाके के अभिभावकों और आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं छात्रों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, और ऐसे में नंबरों का सौदा करना न केवल अनैतिक है बल्कि कानूनन अपराध भी है. अभिभावकों ने आरोप लगाया कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक अक्सर किसी न किसी बहाने छात्रों पर पैसों का दबाव बनाते हैं, जिससे गरीब परिवारों के लिए बच्चों को पढ़ाना और भी मुश्किल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच के बाद होगी कड़ी विभागीय कार्रवाई
मामले के तूल पकड़ते ही बगहा-1 के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) पूरण शर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया है. उन्होंने वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में इस तरह की अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है. बीईओ ने बताया कि मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है और इसकी रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेज दी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में प्रधान शिक्षक अमित कुमार दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई होगी, बल्कि उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा.

ये भी पढ़ें- पटना NEET छात्रा मौत मामला: 9 दिन बाद जागी सरकार! मंत्री संजय पासवान ने दी चेतावनी

क्या सुधरेगी बगहा की शिक्षा व्यवस्था?
इस घटना ने स्थानीय लोगों के मन में शिक्षा व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया है. जानकारों का मानना है कि यदि ऐसे गंभीर मामलों में तत्काल और सख्त उदाहरण पेश करने वाली कार्रवाई नहीं होती है, तो शिक्षकों का मनोबल और बढ़ेगा. हालांकि, इस वीडियो के सामने आने से एक सकारात्मक पहलू यह भी दिखा है कि अब छात्र और अभिभावक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं. फिलहाल, पूरे बगहा में यह वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और सबकी निगाहें शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.

इनपुट- इमरान अजीज

TAGS

Bagaha News

Trending news

Minister Sanjay Paswan
पटना NEET छात्रा मौत मामला: 9 दिन बाद जागी सरकार! मंत्री संजय पासवान ने दी चेतावनी
aurangabad news
औरंगाबाद में दरिंदगी! 11 साल के मासूम की गला काटकर हत्या, पहुंची FSL की टीम
CM Hemant Soren
दावोस में सीएम सोरेन का जलवा! मिला 'व्हाइट बैज' सम्मान, वैश्विक मंच पर चमका झारखंड
Dhanbad News
धनबाद की 8-लेन सड़क बनी स्टंटबाजों का अड्डा, बाइकर्स ने किया मौत का तांडव!
Motihari News
मोतिहारी में मुख्यमंत्री के 'सपनों' पर जिला प्रशासन ने लगाया 'ग्रहण'
Gopalganj news
गोपालगंज में CM नीतीश ने 7 योजनाओं का उद्घाटन और 33 योजनाओं का शिलान्यास किया
Kishanganj News
'हमारी आबादी मात्र 30 फीसदी है...', AIMIM विधायक ने मुस्लिम बच्चों को दी ये सलाह
BJP President Nitin Nabin
भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को Z+ सुरक्षा, CRPF कमांडो संभालेंगे जिम्मा
Bhojpuri Song New Release
भोजपुरी में कल्लू का धमाका: रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा 'जियल हराम भईल बा'
nitin Nabin
नाम एक 'न' अनेक: भाजपा के नए बॉस के 'न' में छिपा है सफलता का राज!