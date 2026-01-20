पैसे दो, नंबर लो! बगहा में इंटर-मैट्रिक के छात्रों से अवैध उगाही करते कैमरे में कैद हुए शिक्षक

बगहा से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल के प्रधान शिक्षक द्वारा छात्रों से अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है. बिहार में जहां एक ओर सरकार और शिक्षा विभाग स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पारदर्शिता लाने का दावा कर रहे हैं, वहीं बगहा के एक विद्यालय में सरेआम छात्रों और उनके अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है.

सरेआम रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए शिक्षक

यह मामला बगहा-1 प्रखंड के रायबारी महुअवा पंचायत स्थित 'उच्च माध्यमिक विद्यालय रायबारी महुअवा' का है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के प्रधान शिक्षक अमित कुमार को इंटर और मैट्रिक के छात्रों से पैसे लेते हुए देखा जा सकता है. आरोप है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने का लालच देकर अवैध रूप से रुपयों की मांग की गई. वीडियो में प्रधान शिक्षक जिस तरह बेखौफ होकर छात्रों से रिश्वत ले रहे हैं, उसने पूरे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

शिक्षा के मंदिर में 'अवैध वसूली' का खेल

जैसे ही यह वीडियो सार्वजनिक हुआ, इलाके के अभिभावकों और आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं छात्रों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, और ऐसे में नंबरों का सौदा करना न केवल अनैतिक है बल्कि कानूनन अपराध भी है. अभिभावकों ने आरोप लगाया कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक अक्सर किसी न किसी बहाने छात्रों पर पैसों का दबाव बनाते हैं, जिससे गरीब परिवारों के लिए बच्चों को पढ़ाना और भी मुश्किल हो रहा है.

जांच के बाद होगी कड़ी विभागीय कार्रवाई

मामले के तूल पकड़ते ही बगहा-1 के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) पूरण शर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया है. उन्होंने वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में इस तरह की अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है. बीईओ ने बताया कि मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है और इसकी रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेज दी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में प्रधान शिक्षक अमित कुमार दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई होगी, बल्कि उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा.

क्या सुधरेगी बगहा की शिक्षा व्यवस्था?

इस घटना ने स्थानीय लोगों के मन में शिक्षा व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया है. जानकारों का मानना है कि यदि ऐसे गंभीर मामलों में तत्काल और सख्त उदाहरण पेश करने वाली कार्रवाई नहीं होती है, तो शिक्षकों का मनोबल और बढ़ेगा. हालांकि, इस वीडियो के सामने आने से एक सकारात्मक पहलू यह भी दिखा है कि अब छात्र और अभिभावक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं. फिलहाल, पूरे बगहा में यह वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और सबकी निगाहें शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.

इनपुट- इमरान अजीज