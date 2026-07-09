/VTR में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, ग्रामीणों ने JCB फूंकी, भारी बवाल के बीच SDPO और RO ने संभाला मोर्चा, इलाके में तनाव

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बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र अंतर्गत ठाड़ी गांव के समीप धनहिया में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान बड़ा बवाल मच गया. वन विभाग की टीम और अतिक्रमणकारियों के बीच शुरू हुआ विरोध देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई में लगी एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी. घटना में दोनों पक्षों से कई लोगों के घायल होने की सूचना है.
दरअसल, वन विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम VTR की वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची थी. कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और ग्रामीण मौके पर जुट गए और लोगों ने वन विभाग की टीम को चारों ओर से घेर लिया. स्थिति लगातार बिगड़ने पर वाल्मीकिनगर थाना की पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन भीड़ के उग्र तेवर के कारण हालात नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो गया. हालांकि, बगहा 2 आरओ रवि प्रकाश चौधरी दल बल के साथ मौके पर मौजूद थे बाद में सूचना पाकर सदर SDPO निहार भूषण भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाले.
मामले की गंभीरता को देखते हुए बगहा सदर एसडीपीओ निहार भूषण और एसएसबी के अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर फिलहाल शांत कराया और वन विभाग की टीम को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. इसके बाद क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल और वन कर्मियों की तैनाती कर दी गई है.
इस मामले में बगहा एसडीपीओ निहार भूषण ने बताया कि अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के बीच हल्की झड़प की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है. वन विभाग की टीम को सुरक्षित निकाल लिया गया है.
उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और वन अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.