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VTR में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, ग्रामीणों ने JCB फूंकी, भारी बवाल के बीच SDPO और RO ने संभाला मोर्चा, इलाके में तनाव

Bagaha News: वन विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम VTR की वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची थी. कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और ग्रामीण मौके पर जुट गए और लोगों ने वन विभाग की टीम को चारों ओर से घेर लिया.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Shailendra
Published: Jul 09, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:30 PM IST
VTR में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, ग्रामीणों ने JCB फूंकी, भारी बवाल के बीच SDPO और RO ने संभाला मोर्चा, इलाके में तनाव
Image Credit: (Z News) VTR में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, ग्रामीणों ने JCB फूंकीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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