/VTR में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, ग्रामीणों ने JCB फूंकी, भारी बवाल के बीच SDPO और RO ने संभाला मोर्चा, इलाके में तनाव

दरअसल, वन विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम VTR की वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची थी. कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और ग्रामीण मौके पर जुट गए और लोगों ने वन विभाग की टीम को चारों ओर से घेर लिया. स्थिति लगातार बिगड़ने पर वाल्मीकिनगर थाना की पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन भीड़ के उग्र तेवर के कारण हालात नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो गया. हालांकि, बगहा 2 आरओ रवि प्रकाश चौधरी दल बल के साथ मौके पर मौजूद थे बाद में सूचना पाकर सदर SDPO निहार भूषण भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाले.