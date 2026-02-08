Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3102460
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

पिता गए थे काम पर और मां लकड़ी लाने, पीछे से सबसे छोटी बेटी ने फंदे से लटककर दी जान

Bagaha Latest News: बगहा में एक किशोरी ने आत्महत्या कर लिया. घटना बथवरिया थाना क्षेत्र के चंद्ररहा रूपवलिया गांव की है. बताया जा रहा है कि घरेलू कलह से तंग आकर एक किशोरी ये कदम उठाया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 08, 2026, 04:08 PM IST

Trending Photos

बगहा में घरेलू कलह से किशोरी ने आत्महत्या कर लिया
बगहा में घरेलू कलह से किशोरी ने आत्महत्या कर लिया

Bagaha News: पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में घरेलू कलह में तंग आकर किशोरी ने आत्महत्या कर लिया है. घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है. दरअसल, बथवरिया थाना क्षेत्र के चंद्ररहा रूपवलिया गांव में घरेलू कलह से तंग आकर एक किशोरी के आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद अफरा तफ़री मची है.

मृतका की पहचान रूपवलिया गांव निवासी तूफानी मियां की बेटी के रूप में की गई है, जो अपने पिता की सबसे छोटी बेटी बताइ जा रही है. मृतका के पिता तूफानी मियां के मुताबिक, शनिवार की देर शाम किसी बात को लेकर किशोरी की अपनी मां और बहन से कहासुनी हो गई थी. इसके बाद मां और बहन सरेह में लकड़ी लाने चली गईं, जबकि पिता रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. घर में अकेली किशोरी ने इसी दौरान फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है.
घटना के बाद जब मां और बहन घर लौटीं तो किशोरी को फंदे से लटका देख हड़कंप मच गया.

सूचना पर बथवरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है.  इस सम्बन्ध में बथवरिया थानाध्यक्ष अनुपम कुमार राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हीं स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी इसे सुसाइड केस मान रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: Seraikela News: सरायकेला में मेडिकल छात्र ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या

TAGS

Bagaha NewsBihar News

Trending news

Bagaha News
पिता गए थे काम पर और मां लकड़ी लाने, पीछे से सबसे छोटी बेटी ने फंदे से लटककर दी जान
Begusarai News
थमे ई-रिक्शा के पहिए, अवैध वसूली के खिलाफ बेगूसराय में प्रदर्शन
Bihar News
'निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का अल्टीमेटम', सीएम नीतीश का ग्राउंड जीरो निरीक्षण
Bagaha News
Bagaha News: बगहा में दो सड़क हादसों में महिला और युवक की मौत, मचा कोहराम
Seraikela News
Seraikela News: सरायकेला में मेडिकल छात्र ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या
RJD Leader Shivanand Tiwari
पप्पू यादव के समर्थन में उतरे राजद नेता शिवानंद तिवारी, गिरफ्तारी का किया विरोध
Pappu Yadav
संसद सत्र के दौरान सांसद की गिरफ्तारी के क्या हैं नियम, क्या पटना पुलिस ने फॉलो किया
Prashant Kishor
'प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते', जन सुराज की यात्रा पर जदयू का तंज
Bihar cricket Team
बिहार क्रिकेट टीम का सीके नायडू ट्रॉफी के फाइनल में जलवा, नागालैंड को दी करारी हार
Jharkhand Municipal Elections
झारखंड नगर निकाय चुनाव में बज रहा सियासी परिवारवाद का डंका