पिता गए थे काम पर और मां लकड़ी लाने, पीछे से सबसे छोटी बेटी ने फंदे से लटककर दी जान

Bagaha Latest News: बगहा में एक किशोरी ने आत्महत्या कर लिया. घटना बथवरिया थाना क्षेत्र के चंद्ररहा रूपवलिया गांव की है. बताया जा रहा है कि घरेलू कलह से तंग आकर एक किशोरी ये कदम उठाया.
Bagaha News: पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में घरेलू कलह में तंग आकर किशोरी ने आत्महत्या कर लिया है. घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है. दरअसल, बथवरिया थाना क्षेत्र के चंद्ररहा रूपवलिया गांव में घरेलू कलह से तंग आकर एक किशोरी के आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद अफरा तफ़री मची है.
मृतका की पहचान रूपवलिया गांव निवासी तूफानी मियां की बेटी के रूप में की गई है, जो अपने पिता की सबसे छोटी बेटी बताइ जा रही है. मृतका के पिता तूफानी मियां के मुताबिक, शनिवार की देर शाम किसी बात को लेकर किशोरी की अपनी मां और बहन से कहासुनी हो गई थी. इसके बाद मां और बहन सरेह में लकड़ी लाने चली गईं, जबकि पिता रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. घर में अकेली किशोरी ने इसी दौरान फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है.
घटना के बाद जब मां और बहन घर लौटीं तो किशोरी को फंदे से लटका देख हड़कंप मच गया.
सूचना पर बथवरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है. इस सम्बन्ध में बथवरिया थानाध्यक्ष अनुपम कुमार राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हीं स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी इसे सुसाइड केस मान रही है.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
