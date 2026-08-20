'अंकल! हमने तो बस पटाखा फोड़ा था', बेतिया में बम धमाके की उड़ी थी अफवाह, CCTV से सामने आया सच

250 रुपये के पटाखे से मचा बवाल

घटनाक्रम के अनुसार, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले तीन नाबालिग छात्रों (उम्र 11, 13 और 14 वर्ष) ने मीना बाजार से 250 रुपये में आलू बम का पैकेट और 20 रुपये में एक लाइटर खरीदा था. 15 अगस्त को वे नौ पटाखे पहले ही फोड़ चुके थे. शनिवार शाम को जब वे स्कूटी से अपने पसंदीदा मोमोज की दुकान पर जा रहे थे, तब उन्हें स्कूटी में एक आखिरी पटाखा मिला. बच्चों ने लाइटर से पटाखे में आग लगाई और उसे सड़क पर फेंकने ही वाले थे कि सामने से एक बाइक सवार आ गया. हादसे से बचने के लिए बच्चों ने पटाखा ऊपर की ओर फेंका, जो सीधे मोमोज की दुकान के प्लास्टिक डस्टबिन में जा गिरा. डस्टबिन के अंदर पटाखा फटने से उसके परखच्चे उड़ गए और तेज आवाज की वजह से लोगों के बीच बम धमाके की अफवाह उड़ गई.