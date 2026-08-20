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'अंकल! हमने तो बस पटाखा फोड़ा था', बेतिया में बम धमाके की उड़ी थी अफवाह, CCTV से सामने आया सच

बेतिया में 15 अगस्त को देर शाम शहर के बंगाली कॉलोनी के एजी मिशन चौक पर एक मोमोज के दुकान पर धमाका की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद शहर में बम की धमाके का अफवाह उड़ गई थी. अब पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है. बम धमाका नहीं हुआ था, बल्कि बंगाली कॉलोनी में तीन नाबालिग बच्चों ने पटाखा फोड़ा था.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByShailendra
Published: Aug 20, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:14 PM IST
'अंकल! हमने तो बस पटाखा फोड़ा था', बेतिया में बम धमाके की उड़ी थी अफवाह, CCTV से सामने आया सच
Image Credit: 15 अगस्त को बेतिया में बम का धमाका नहीं हुआ था, बच्चों ने फोड़ा था पटाखा (Z News)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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