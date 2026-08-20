'अंकल! हमने तो बस पटाखा फोड़ा था', बेतिया में बम धमाके की उड़ी थी अफवाह, CCTV से सामने आया सच

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15 अगस्त, 2026 दिन शनिवार की देर शाम बेतिया शहर के बंगाली कॉलोनी स्थित एजी मिशन चौक पर हुई एक घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी. एक मोमोज की दुकान के पास अचानक हुए तेज धमाके के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि शहर में बम धमाका हुआ है. हालांकि, बेतिया पुलिस की जांच और एसएसपी कुमार गौतम की संवेदनशीलता ने न केवल इस अफवाह का सच सामने लाया, बल्कि 3 नाबालिग बच्चों का करियर तबाह होने से भी बचा लिया.
जांच में खुला अफवाह का सच
धमाके की सूचना मिलते ही बेतिया एसएसपी कुमार गौतम ने मामले को गंभीरता से लिया. मौके पर कई थानों की पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीम पहुंची. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगाले और जिस डस्टबिन में धमाका हुआ था, उसकी फोरेंसिक जांच कराई गई. जांच में जो बात सामने आई, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. यह कोई आतंकी साजिश या बम धमाका नहीं, बल्कि स्कूली बच्चों की तरफ से फोड़ा गया एक आलू बम पटाखा था.
250 रुपये के पटाखे से मचा बवाल
घटनाक्रम के अनुसार, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले तीन नाबालिग छात्रों (उम्र 11, 13 और 14 वर्ष) ने मीना बाजार से 250 रुपये में आलू बम का पैकेट और 20 रुपये में एक लाइटर खरीदा था. 15 अगस्त को वे नौ पटाखे पहले ही फोड़ चुके थे. शनिवार शाम को जब वे स्कूटी से अपने पसंदीदा मोमोज की दुकान पर जा रहे थे, तब उन्हें स्कूटी में एक आखिरी पटाखा मिला. बच्चों ने लाइटर से पटाखे में आग लगाई और उसे सड़क पर फेंकने ही वाले थे कि सामने से एक बाइक सवार आ गया. हादसे से बचने के लिए बच्चों ने पटाखा ऊपर की ओर फेंका, जो सीधे मोमोज की दुकान के प्लास्टिक डस्टबिन में जा गिरा. डस्टबिन के अंदर पटाखा फटने से उसके परखच्चे उड़ गए और तेज आवाज की वजह से लोगों के बीच बम धमाके की अफवाह उड़ गई.
'अंकल, हमारी कोई गलती नहीं थी'
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बेतिया पुलिस ने तीनों बच्चों को चिन्हि्त कर एसएसपी कुमार गौतम के सामने पेश किया. पुलिस कप्तान के सामने पहुंचते ही बच्चे डर से सहम गए. उन्होंने रोते हुए एसएसपी को अंकल कहकर पूरी कहानी सुनाई. बच्चों ने कहा कि अंकल हमने सिर्फ पटाखा फोड़ा था, लेकिन अफवाह उड़ गई कि बम धमाका हो गया है. हम इतने डर गए थे कि घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे. हमारी कोई गलती नहीं थी, पटाखा गलती से डस्टबिन में गिर गया. मोमोज वाले भैया हमारे दोस्त हैं, उनका डस्टबिन टूटने का हमें बहुत दुख है. वह हम लोगों को 40 रुपए में 10 मोमोज देते हैं.
एसएसपी ने हिदायत देकर घर भेजा
एसएसपी कुमार गौतम ने बच्चों की बात गंभीरता से सुनी बच्चों को हिदायत दी कि सार्वजनिक स्थल पर कभी पटाखा नहीं फोड़े बच्चों को समझा बुझाकर उनके दिल में बैठे डर को दूर किया. इसके बाद सभी बच्चों को उनके घर भेजवाया गया. सभी बच्चे 8वीं क्लास के छात्र हैं.