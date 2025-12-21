Advertisement
Bagaha News: एक साथ गूंजी तीन किलकारियां, मां की गोद में आए '3 सितारे', परिवार में जश्न का माहौल

बगहा के रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसव पीड़िता ने सामान्य तरीके से एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया. भैरोगंज थाना क्षेत्र के नड्डा गांव की रिंकी कुमारी ने दो बेटों और एक बेटी को जन्म दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:16 PM IST

बगहा के रामनगर CHC में एक साथ तीन बच्चों का जन्म
बगहा के रामनगर CHC में एक साथ तीन बच्चों का जन्म

बगहा अनुमंडल के रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनोखा मामला सामने आया है. बगहा अनुमंडल के रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय खुशी का माहौल बन गया, जब एक साथ तीन-तीन नवजात शिशुओं कि किलकारी गूंज उठी. इस दृश्य को देखकर अस्पताल कर्मियों भी खुश दिखे. प्रसव पीड़िता ने सामान्य तरीके से दो बेटों और एक बेटी को जन्म दिया। तीन बच्चों के जन्म से पूरा अस्पताल चर्चा का केंद्र बन गया. वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों के चेहरों पर राहत साफ़ दिख रही थी। बच्चे स्वस्थ पैदा हुए हैं और मां की हालत भी नॉर्मल है.

यह अनोखा मामला भैरोगंज थाना क्षेत्र के नड्डा गांव से जुड़ा है. नड्डा गांव निवासी शिवम पासवान की करीब 25 वर्षीय पत्नी रिंकी कुमारी ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया है. खास बात यह रही कि यह प्रसव पूरी तरह सामान्य रहा. दो पुत्र और एक पुत्री के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल है. रिंकी कुमारी पहले से ही दो बच्चों की मां हैं, जिनमें एक छह साल की बेटी और एक दो साल का बेटा शामिल है.

चिकित्सकों के अनुसार, प्रसव के बाद मां और तीनों बच्चे फिलहाल स्वस्थ हैं. हालांकि, तीनों नवजातों को MNICU और शिशु रोग विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया है. डॉक्टरों ने परिजनों को साफ तौर पर समझाया है कि ऐसे मामलों में शुरुआती देखरेख बेहद जरूरी होती है.  अनुमंडल अस्पताल बगहा के चिकित्सा पदाधिकारी रामप्रवेश भारती ने इस प्रसव की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि सुबह के समय एक साथ तीन बच्चों का जन्म हुआ. शुरुआत में दो बच्चे तुरंत रोने लगे, जबकि तीसरे बच्चे ने कुछ देर बाद आवाज दी. इसके बावजूद तीनों को सुरक्षित मानते हुए MNICU में रखा गया है.

रिंकी कुमारी ने भी अस्पताल की व्यवस्था और चिकित्सकों के व्यवहार की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन उन्हें रामनगर CHC लेकर आए थे, जहां डॉक्टर राजेश कुमार और ANM की निगरानी में सामान्य तरीके से सफल प्रसव कराया गया. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में उन्हें बेहतर सुविधा और सुरक्षित इलाज मिला.

तीन बच्चों के एक साथ जन्म की खबर जैसे ही आसपास के इलाके में फैली, अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. ग्रामीण, रिश्तेदार और शुभचिंतक नवजातों को देखने पहुंचने लगे. कई लोगों ने इसे ईश्वरीय कृपा और दैवीय चमत्कार बताया.

इनपुट- इमरान अजीज

