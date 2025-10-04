वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बाहर निकला बाघ, किसान को बनाया शिकार, तीन दिन में दूसरी मौत

पश्चिम चंपारण जिले से एक बार फिर बाघ के हमले की भयावह खबर सामने आई है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से बाहर निकले बाघ ने जंगल किनारे मवेशी चरा रहे किसान भजन मांझी को मार डाला. घटना गोवर्धना वन क्षेत्र के कक्ष संख्या S-25 खैरहवा सरेह के पास की है. यह महज तीन दिनों के भीतर दूसरी घटना है जब बाघ ने इंसान को शिकार बनाया.

भजन मांझी अपने मवेशियों को चराने खेत की ओर गए थे. इसी दौरान अचानक बाघ जंगल से बाहर आया और उन पर हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाघ उन्हें खींचकर झाड़ियों में ले गया. ग्रामीणों ने शोर मचाकर उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बाद में खोजबीन के दौरान नदी किनारे झाड़ियों से उनका शव बरामद किया गया.

कुछ ही दिनों में कई लोगों की जान जाने से इलाके के लोग डरे और गुस्से में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अब जंगल किनारे जाना मौत को दावत देने जैसा हो गया है. आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है. लोग अब वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. गोवर्धना रेंज के प्रभारी रेंजर मुमताज अहमद ने बताया कि बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. ग्रामीणों से बार-बार अपील की जा रही है कि वे जंगल सीमा में प्रवेश न करें और सतर्क रहें. विभाग द्वारा माइकिंग कर लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है.

वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि हाल की भारी बारिश और पहाड़ी नदियों में आए उफान के कारण बाघ जैसे जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं. जलभराव की वजह से VTR के भीतर बाघ का रहना मुश्किल हो गया है. ऐसे में वे गांवों की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं.

वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. सवाल यह है कि आखिर कब तक बाघ के हमलों पर रोक लगेगी और कब तक लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी.

इनपुट- इमरान अजीज

