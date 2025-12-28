वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटका बाघ रामनगर के रिहायशी इलाकों में पहुंचा, ग्रामीणों में दहशत

बगहा के रामनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर बाघ ने एक बार फिर रिहायशी क्षेत्रों में डेरा जमा लिया है. बाघ जंगल से भटककर रामनगर के रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है. ग्रामीण और किसान इस बाघ को देखने का दावा कर रहे हैं और डर के मारे सहमे हुए हैं. वन विभाग की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और टाइगर को ट्रैक करने में जुट गई है. पगमार्क के आधार पर टीम बाघ की पहचान कर रही है. रामनगर के खटौरी जुड़ा पकड़ी इलाके में बाघ की चहलकदमी से लोग भयभीत हैं. परसों और कल गुदगुद्दी समेत कटहरवा में तेंदुआ दिखने की खबर के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई थी. फिलहाल ग्रामीणों को गांव से बाहर खेतों की ओर समूह बनाकर लाठी-डंडे लेकर जाने की सलाह दी गई है.

ग्रामीण और किसान कल से ही बाघ देखे जाने का दावा कर वन विभाग से रेस्क्यू ऑपरेशन की मांग कर रहे हैं. बाघ द्वारा एक किसान के मवेशी का शिकार करने की भी बात कही जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सूचना पर क्षेत्रीय रेंजर और वीटीआर के सीएफ डॉक्टर नेशामणी ने वनकर्मियों की टीम को सर्च ऑपरेशन में लगा दिया है. फुट प्रिंट को ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि ये बाघ है या तेंदुआ. फिर भी लोग बाघ देखे जाने की बात कर डर गए हैं.

बताया जा रहा है कि वीटीआर से भटके एक बाघ का पूटप्रिंट खटौरी गांव के समीप गेहूं के खेत में मिला है. इसलिए उसके ट्रैकिंग में चिउटाहा रेंज के वनकर्मी जुटे हुए हैं. लोगों से फिलहाल खेतों की तरफ न जाने की अपील की जा रही है. वन विभाग फुटप्रिंट के आधार पर पहचान कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा. तब तक समूह में लाठी-डंडे के साथ गांव से बाहर निकलने की ग्रामीणों को सलाह दी जा रही है. यही वजह है कि अब रास्ता बदलने की बात सामने आने पर गांव-गांव अलाव जलाकर लोग पहरेदारी समेत रात जागने में जुटे हैं. क्योंकि परसों और कल गुदगुद्दी समेत कटहरवा के इलाके में फुटप्रिंट मिला था. गन्ना की तैयार फसलों से खेत भरे होने के कारण वन विभाग की टीम को सर्च ऑपरेशन और ट्रैकिंग में थोड़ी परेशानी हो रही है.

कुंदन कुमार जैसे स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बाघ की मौजूदगी से सब डरे हुए हैं और रात भर जागकर रखवाली कर रहे हैं. वन विभाग की टीम ने लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी है, जैसे कि अकेले न निकलना और समूह में रहना. इलाके में बाघ या तेंदुए की गतिविधियां बढ़ने से किसान अपने खेतों में जाने से कतरा रहे हैं. फसलों की कटाई का समय है, लेकिन डर के मारे काम रुक गया है. वनकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं और पगमार्क की जांच से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

वीटीआर के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं कभी-कभी होती हैं जब जानवर जंगल से भटक जाते हैं. टीम फुट प्रिंट और अन्य निशानों से बाघ की लोकेशन ट्रैक कर रही है. अगर जरूरत पड़ी तो ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल कर रेस्क्यू किया जाएगा. फिलहाल लोगों को घरों में रहने और सावधानी रखने की सलाह दी गई है.

इनपुट- इमरान अजीज