बगहा में VTR से भटके बाघ का हमला, किसान की मौत, वनकर्मी गंभीर, गांव में दहशत
बगहा में VTR से भटके बाघ का हमला, किसान की मौत, वनकर्मी गंभीर, गांव में दहशत

Bagaha News: बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटके बाघ ने हमला कर किसान मथुरा महतो की जान ले ली, जबकि टाइगर ट्रैकर विजय उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited By:  Nishant Bharti|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 11, 2025, 06:43 PM IST

बगहा: बगहा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के जंगल से भटके बाघ ने हमला कर एक किसान की जान ले ली और एक टाइगर ट्रैकर को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल वनकर्मी को रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीण अपने खेतों से दूर हो गए हैं.

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह गोवर्धना वन क्षेत्र के घोड़ा घाट के समीप खैरहनी गांव में धान के खेत में काम कर रहे किसान मथुरा महतो पर बाघ ने हमला कर दिया. सूचना मिलते ही गोवर्धना रेंज की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. इस दौरान गन्ना के खेत में छिपे बाघ ने टाइगर ट्रैकर विजय उरांव पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. मौके पर मौजूद अन्य वनकर्मियों की तत्परता से विजय उरांव की जान बचाई जा सकी.

रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच वनकर्मियों ने मथुरा महतो का शव बरामद किया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. घटना की पुष्टि मृतक के सहयोगी वनकर्मी राम बिनय उरांव, CHC रामनगर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार और VTR के CF डॉ. नेशामणी ने की है. CF डॉ. नेशामणी ने पूरे मामले की निगरानी करते हुए ग्रामीणों से सलाह दी है कि वे समूह बनाकर और लाठी-डंडे लेकर ही खेतों की ओर जाएं. साथ ही, मृतक किसान के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है.

बताया जा रहा है कि यह बाघ VTR से भटककर गांव के पास आ गया था. वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से इसे ट्रैक कर रही थी, ताकि सुरक्षित तरीके से इसे जंगल में वापस भेजा जा सके. लेकिन ऑपरेशन के दौरान अचानक हुए इस हमले ने वनकर्मियों को सकते में डाल दिया है. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और वे जत्था बनाकर बैठक कर रहे हैं. लोग प्रशासन और वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाघ को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए, ताकि खेती-किसानी का काम सुरक्षित तरीके से हो सके.

वहीं, गोवर्धना रेंज की टीम गन्ना के खेत के समीप कैंप कर बाघ की ट्रैकिंग में जुटी है. अब देखना होगा कि यह बाघ वनकर्मियों के कब्जे में आता है या खुद जंगल की ओर लौट जाता है. तब तक इलाके में भय का माहौल बना हुआ है.

इनपुट- इमरान अजीज

इनपुट- इमरान अजीज

Bagaha News

