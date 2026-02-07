खेत जा रहे किसानों के उड़े होश! सामने खड़ा था बाघ, अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम

Bagaha News: बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 60 के करीब पहुंच गईं है. जबकि, तेंदुआ भी 100 के करीब हैं, जो VTR से अक्सर खुली सीमाओं के कारण रिहायशी इलाकों की ओर भटककर पहुंच जा रहे है.
West Champaran: पश्चिम चम्पारण जिला के रामनगर के बेलवा और धनरपा गांव के समीप मसान नदी किनारे बाघ का पगमार्क दिखने से हड़कंप मचा है. लिहाजा, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम टाइगर को ट्रैक करने में जुटी है. इस मामले की पुष्टि खुद VTR के CF डॉक्टर नेशामणी के ने किया है.
दरअसल, बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर एक बाघ रामनगर के मसान नदी किनारे बेलवा और धनरपा गांवों के समीप चहलकदमी करते देखा गया जिसके बाद लोग दहशत में आ गए हैं. हालांकि, VTR की टीम टाइगर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है.
बताया जा रहा है कि किसान अपने खेत की ओर जा रहे थे उसी दौरान अचानक बाघ दिखा, जिसके बाद किसानों में हडकंप मच गया. वहीं, तत्काल इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ के रेस्क्यू के लिए पग मार्ग के जरिए बाघ की तलाश शुरू कर दिया है.
वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अकेले खेत की ओर या गांव से बाहर नदी किनारे जाने से परहेज करने की अपील किया है. सीएफ ने भी झुंड में लाठी डंडे लेकर खेतों की ओर जाने की सलाह दिया है.
बता दें कि बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 60 के करीब पहुंच गईं है. जबकि, तेंदुआ भी 100 के करीब हैं, जो VTR से अक्सर खुली सीमाओं के कारण रिहायशी इलाकों की ओर भटककर पहुंच जा रहे है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और कोई भी वन्य जीव दिखने पर फोरन वन विभाग की टीम को सूचित करने की भी जरूरत है, ताकि समय से जंगली जानवर का रेस्क्यू हो सकें या उन्हें सुरक्षित जंगल की ओर भगाया जा सकें.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
