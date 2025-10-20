बगहा में ट्री मैन गजेंद्र यादव की अनूठी पहल, नारायणी नदी में दीपदान कर मनाई देव दिवाली

बिहार के बगहा के बरवल पीपरा गांव में इस बार भी दिवाली का जश्न एक अलग अंदाज में मनाया गया. गांव के लोगों ने पारंपरिक तरीके से पटाखे जलाने के बजाय वृक्षों के साथ इको फ्रेंडली दिवाली मनाई. ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नारायणी (गंडक) नदी में 5001 दीप जलाकर दीपदान किया. इस दौरान पूरा माहौल भक्ति और सादगी से भरा रहा. गांव के लोगों ने यह संकल्प लिया कि वे प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों से दूर रहेंगे और हर पर्व पर प्रकृति का सम्मान करेंगे.

इस अनूठी पहल की शुरुआत पर्यावरण प्रेमी और ट्री मैन के नाम से मशहूर गजेंद्र यादव ने करीब 15 साल पहले की थी. दिल के मरीज होने के बावजूद गजेंद्र यादव ने अपने जीवन को पेड़ों को समर्पित कर दिया है. उन्होंने अब तक ग्रामीणों के साथ मिलकर 10 लाख से अधिक पेड़-पौधे लगाए हैं और उनकी देखभाल अपने परिवार की तरह करते हैं. उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि उनका कहना है कि “पेड़ ही मेरा परिवार हैं.”

गजेंद्र यादव की इस पहल की तारीफ मुखिया सकीना खातून से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक कर चुके हैं. मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्यस्तरीय पर्यावरण सम्मान से भी नवाजा है.

इस वर्ष की दिवाली को और भी खास बना दिया सेना और अर्धसैनिक बलों ने. SSB और CISF के जवानों ने गांव के लोगों के साथ कदमताल मिलाकर नारायणी नदी के किनारे दीपदान किया. इस मौके पर CISF अधिकारी जयंत कुमार और स्थानीय ग्रामीण शंभू नाथ शुक्ल भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल देशभर में अपनाई जानी चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और समाज को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

गजेंद्र यादव और ग्रामीणों ने इस दीपावली पर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से सावधान रहने और हर व्यक्ति से एक पेड़ लगाने की अपील की. उन्होंने कहा कि पटाखे जलाने से पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है. अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाए, तो धरती फिर से हरी-भरी हो सकती है. गांव के लोगों ने इस दीपावली को "नेचर विद लाइट" थीम के तहत मनाया, जिसमें पेड़-पौधों और नदियों को पूजा का हिस्सा बनाया गया.

बरवल पीपरा गांव की यह दिवाली भव्यता से अधिक सादगी और भावनाओं से भरी थी. दीपों की रौशनी में जब नारायणी नदी का जल चमका, तो पूरा इलाका एक आध्यात्मिक दृश्य में बदल गया. ग्रामीणों ने देवी लक्ष्मी की आराधना की और प्रदूषण मुक्त दिवाली का संकल्प दोहराया.

इनपुट- इमरान अजीज

ये भी पढ़ें- सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में पारंपरिक तरीके से मनाई दीपावली

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!