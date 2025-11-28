बार बाला के हाथ में कैसे आ गया सरकारी पिस्टल? दरोगा के घर बच्चे के जन्मोत्सव में तो बड़ा ट्विस्ट आ गया!

Bettiah News: बेतिया में एक प्रोग्राम के दौरान बिहार पुलिस के एक सिपाही की सरकारी सर्विस पिस्टल के साथ एक बार बाला के डांस का सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. बेतिया पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है. साथ ही दोनों की गिरफ्तारी के लिए गोपालगंज में छापेमारी कर रही है.

आरोपियों का पुलिस ने कर दिया खुलासा

बेतिया पुलिस ने बताया कि सिपाही अमित चौधरी कुचायकोट थाना में पदस्थापित हैं, उसी का यह सरकारी पिस्टल है. दूसरा अनमोल तिवारी हैं, जो अग्निशमन में सिपाही हैं, वो भी बार बाला के साथ डांस कर रहा है. एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया है कि वीडियो 26 नवंबर, 2025 का है, जो बार बाला पिस्टल के साथ डांस कर रही है वह पुलिस की सरकारी पिस्टल है.

क्या है पूरा मामला?

बार बाला के पिस्टल के साथ डांस करने की यह घटना मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव की है. यहां दारोगा सहनी के घर छठीहार का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में एक बार बाला अश्लील गानों पर डांस करते हुए खुलेआम सरकारी पिस्टल लहरा रही है. इसी कार्यक्रम में ये दोनों सिपाही गोपालगंज से इस समारोह में शामिल होने आए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों ने किया पथराव और विरोध

स्थानीय लोगों ने बार बाला के हाथ में पिस्टल देखकर और अश्लील डांस पर विरोध जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई और पथराव भी हुआ. वहीं, इस घटना से गुस्साए लोग ने पुलिस से इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: दारोगा के घर पर चल रहा था आर्केस्ट्रा, पिस्टल लहराते हुए नाच रही थी डांसर, फिर तो...