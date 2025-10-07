बेतिया-गोरखपुर NH-727 पर दो भीषण सड़क हादसे, एक की मौत तीन गंभीर रूप से घायल

Bihar Road Accident: बिहार के बेतिया-गोरखपुर मुख्य सड़क एनएच-727 पर दो अलग-अलग जगहों पर भीषण सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इनमें दो लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है. पहली घटना चौतरवा की है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क किनारे जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी. दूसरी घटना बड़गांव के समीप हुई, जहा. एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराने के बाद हवा में उछल गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए. दोनों ही घटनाओं के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, चौतरवा के वार्ड संख्या 3 निवासी 40 वर्षीय मनोज तिवारी की मौत इस हादसे में हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक मनोज तिवारी सब्जी खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी एनएच-727 पार करते वक्त पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दी. ठोकर लगने के बाद वे सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल बगहा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में एसडीएच के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि जब परिजन घायल को लेकर पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. हादसे की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी.

वहीं दूसरी घटना बगहा टाउन थाना क्षेत्र के छोटकीपट्टी बड़गांव के समीप घटी, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर फुटबॉल की तरह उछल गई. इस हादसे में कार सवार तीन लोग गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गए, जिनमें दो की हालत नाज़ुक बताई जा रही है. उन्हें चिकित्सकों ने GMCH रेफर कर दिया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मृतक के परिवार को मुआवजा देने और सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

इनपुट: इमरान अजीज

