पश्चिमी चंपारण में दो जगहों पर विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू

Bettiah news: पश्चिमी चंपारण में दो अलग-अलग स्थानों पर विशालकाय अजगर सांप दिखने से अफरा-तफरी मच गई. लौरिया–बेतिया रोड पर सड़क पार करता अजगर और रामनगर के सबुनी गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से ग्रामीण दहशत में आ गए. सूचना पर वन विभाग की टीम ने दोनों का सफल रेस्क्यू किया.

Last Updated: Nov 28, 2025, 06:45 AM IST

पश्चिमी चंपारण में दो जगहों पर अजगर निकलने से हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
Bettiah News: पश्चिमी चंपारण जिले में सोमवार को अलग-अलग स्थानों पर विशालकाय अजगर सांप निकलने से अफरा-तफरी मच गई. पहली घटना लौरिया–बेतिया रोड की है, जहां सड़क पार करता करीब दस फीट लंबा अजगर अचानक लोगों की नजर में आ गया. सड़क पर सांप को देख वाहन रुक गए और राहगीरों में दहशत फैल गई. कई लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो तेजी से चर्चाओं में बना हुआ है.

 रामनगर के सबुनी में 12 फीट और 50 किलो का अजगर दिखा

दूसरी घटना रामनगर थाना क्षेत्र के सबुनी गांव की है, जहां लगभग 12 फीट लंबा और करीब 50 किलोग्राम वजनी विशालकाय अजगर खेतों के पास दिखाई दिया. सांप को देखकर आस-पास के लोगों में भगदड़ मच गई और पूरे मोहल्ले में हड़कंप फैल गया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया.

ये भी पढ़ें: रामनगर की त्रिवेणी नहर में मिली अमेजन की दुर्लभ ‘सकर माउथ कैटफिश’

वन विभाग की कार्रवाई और अधिकारी का बयान

रामनगर रेंज के वन पदाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि यह अजगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया था. उन्होंने कहा कि टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया है और चिकित्सा जांच के बाद उसे फिर से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सदाबहार जंगलों में छोड़ा जाएगा.

VTR में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं अजगर

बता दें कि बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अजगरों की संख्या काफी ज्यादा है. जंगलों के किनारे बसे गांवों, खेत-खलिहानों और कच्ची सड़कों पर अक्सर सांप दिखने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. हर बार की तरह इस बार भी वन विभाग की टीम और एक्सपर्ट्स ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित रिहा करने की प्रक्रिया पूरी की. विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें और खुद रेस्क्यू की कोशिश न करें. यह लगातार दूसरी बार है जब एक ही दिन जिले में दो बड़े अजगर दिखाई दिए, जिससे क्षेत्र में दहशत के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण को लेकर जागरूकता की जरूरत भी सामने आई है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

