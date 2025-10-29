वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सड़क पर दिखे दो तेंदुए, सैलानियों ने कैमरे में कैद किया रोमांचक नजारा

बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में उस समय सैलानियों के बीच रोमांच का माहौल बन गया, जब मुख्य सड़क पर एक नहीं बल्कि दो-दो तेंदुए नजर आए. यह नजारा इतना अप्रत्याशित था कि कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यात्रियों से भरी कई गाड़ियां अचानक रुक गईं. कुछ लोग सहम गए तो कुछ ने अपने कैमरे और मोबाइल निकाल इस अद्भुत दृश्य को कैद कर लिया. जंगल के खुले वातावरण में दो तेंदुओं का एक साथ दिखना किसी यादगार रोमांच से कम नहीं था.

VTR में मानसून सत्र के बाद चार महीने तक पर्यटन सेवाएं बंद रहती हैं. जैसे ही इस बार पर्यटन सीजन की शुरुआत हुई, पहले ही दिन पर्यटकों को टाइगर नजर आया था. और अब दूसरे ही दिन दो तेंदुए दिखना अपने आप में खास क्षण बन गया. इस घटना ने पर्यटकों के बीच उत्साह और दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है.

जानकारी के अनुसार, बगहा से वाल्मीकिनगर की ओर जा रहे पर्यटकों की एक कार जैसे ही मदनपुर चेकपोस्ट से कुछ आगे बढ़ी, मुख्य सड़क पर एक वयस्क तेंदुआ दिखाई दिया. वह बिना किसी डर या हिचकिचाहट के सड़क पर बड़े शान से टहलता रहा. कार की हेडलाइट या इंजन की आवाज का उस पर कोई असर नहीं पड़ा. कुछ मिनटों तक वह कार के आगे-आगे चलता रहा और फिर धीरे-धीरे जंगल की ओर मुड़ गया.

इसी दौरान, मदनपुर क्षेत्र में ही सड़क किनारे बने पुल की रेलिंग पर एक और तेंदुआ आराम फरमाते दिखाई दिया. रेलिंग पर बैठे तेंदुए को देखकर सैलानियों की सांसें थम गईं. किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे इतने करीब से तेंदुए को देख रहे हैं. सैलानियों ने तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का इकलौता व्याघ्र आरक्ष (Tiger Reserve) है. यह नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और नारायणी गंडक नदी व हिमालय की तराई से घिरा हुआ है. यह घना जंगल न सिर्फ बाघों का बल्कि कई दुर्लभ वन्य जीवों का भी घर है. वर्तमान में यहां करीब 70 बाघ और लगभग 125 तेंदुए मौजूद हैं, जो विभिन्न वन क्षेत्रों में आसानी से देखे जा सकते हैं. यही कारण है कि VTR बिहार के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक बना हुआ है.

