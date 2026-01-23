Advertisement
बेतिया में रील बनाने के दौरान 'अमृत भारत एक्सप्रेस' से कटकर दो युवकों की मौत, परिजन शव लेकर फरार

पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में रील बनाने के चक्कर में दो युवकों की 'अमृत भारत एक्सप्रेस' की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. साठी रेलवे स्टेशन के पास हुए इस हादसे में सलमान आलम और आलमगीर आलम नामक युवक जान गंवा बैठे. घटना के बाद चौंकाने वाली बात यह रही कि परिजन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों शवों को लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 23, 2026, 04:32 PM IST

बेतिया में अमृत भारत एक्सप्रेस से कटकर दो युवकों की दर्दनाक मौत
बेतिया में अमृत भारत एक्सप्रेस से कटकर दो युवकों की दर्दनाक मौत

पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से एक अत्यंत हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून दो युवकों के लिए जानलेवा साबित हुआ. साठी रेलवे स्टेशन के समीप पिलर संख्या 234/31 के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में, तेज रफ्तार 'अमृत भारत एक्सप्रेस' की चपेट में आने से दो युवा अपनी जान गंवा बैठे. मृतकों की पहचान सलमान आलम और आलमगीर आलम के तौर पर की गई है, जो रेलवे ट्रैक के किनारे खतरनाक तरीके से वीडियो शूट कर रहे थे. यह घटना युवाओं में बढ़ती लापरवाही और सोशल मीडिया के लिए जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है. बेतिया निवासी सलमान आलम और आलमगीर आलम नामक दोनों युवक रेलवे ट्रैक के बेहद करीब खड़े होकर अपने मोबाइल फोन से रील बना रहे थे. वे शायद ट्रेन के गुजरने के साथ ही अपना वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी यह जोखिम भरी हरकत उनकी जिंदगी खत्म कर देगी. तभी अचानक, पूरी रफ्तार से आ रही 'अमृत भारत एक्सप्रेस' पलक झपकते ही उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. ट्रेन की भीषण टक्कर से दोनों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. इस मंजर को देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में वे घटनास्थल पर पहुंचे. चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजनों ने दोनों शवों को वहां से हटा लिया और कथित तौर पर फरार हो गए. इस असामान्य स्थिति ने मामले को और अधिक जटिल बना दिया है. घटना की जानकारी मिलते ही साठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत जांच-पड़ताल में जुट गई है. पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर परिजन शवों को लेकर क्यों भागे और इस पूरी घटना के पीछे कोई और पहलू तो नहीं है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) भी इस मामले की जांच में सहयोग कर रहा है. यह घटना एक बार फिर युवाओं को रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी या वीडियो बनाने जैसे खतरनाक कृत्यों से बचने की चेतावनी देती है.

ये भी पढ़ें- बिहार में अपराध पर सियासी रार! तेजस्वी को लेकर रूडी के तंज पर RJD का करारा प्रहार

यह घटना सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए युवाओं में खतरनाक स्टंट करने के बढ़ते चलन के बारे में गंभीर चिंता पैदा करती है और रेलवे ट्रैक के पास सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर देती है.

इनपुट: धनंजय द्विवेदी

