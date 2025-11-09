बगहा में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे का विपक्ष पर करारा हमला, कहा- बिहार को कट्टा वाली सरकार नहीं, विकास वाली चाहिए

बगहा में शनिवार को आयोजित एक चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर जमकर निशाना साधा. यह सभा बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह के समर्थन में आयोजित की गई थी. अपने संबोधन में मंत्री दूबे ने कहा कि एनडीए एक बार फिर बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा. उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के चुनाव में जनता ने एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान किया है और दूसरे चरण में भी यह लहर जारी रहेगी.

सतीश दूबे ने अपने भाषण में RJD प्रमुख लालू यादव के परिवार को भी घेरा. उन्होंने कहा कि "संजय यादव की एंट्री के बाद लालू परिवार में महाभारत छिड़ गई है. तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बना ली, वहीं मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की राहें भी तेजस्वी से अलग हो गई हैं." दूबे ने कहा कि यह परिवार आज खुद बंट चुका है और ऐसे में वे बिहार की एकता की बात कैसे कर सकते हैं.

तेजस्वी यादव की एक चुनावी सभा में ‘कट्टा लहराने’ की घटना का जिक्र करते हुए मंत्री दूबे ने कहा कि बिहार को अब "कट्टा वाली सरकार" नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता विकास, शिक्षा और रोजगार चाहती है, न कि डर और गुंडागर्दी का माहौल. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब पूरी तरह से जागरूक हैं और वे डबल इंजन की सरकार को फिर से मौका देंगे.

केंद्रीय मंत्री सतीश दूबे ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा, "जो व्यक्ति ‘हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे’ जैसा नारा लगाता है, वह देशद्रोही है, और कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को प्रचारक बनाकर बिहार की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को झूठे वादों से गुमराह कर रही है.

सतीश दूबे ने कहा कि एनडीए सरकार ने बगहा में कई बड़े विकास कार्य किए हैं. इनमें रेल ओवरब्रिज का निर्माण, लौरिया टोल टैक्स को किसानों के लिए फ्री करना और पटना तक नई ट्रेन सेवा शुरू करना शामिल है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन योजनाओं का झूठा श्रेय लेकर जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब लोग सच्चाई समझ चुके हैं.

सभा में जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि "मेरे रग-रग में एनडीए बसता है. महागठबंधन प्रत्याशी को समर्थन देने की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं." उन्होंने कहा कि सहनी, बिंद और मल्लाह समाज पूरी तरह एनडीए के साथ एकजुट है और हर बूथ पर NDA उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाएगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल "मुंगेरीलाल के हसीन सपने" देखता है, जबकि एनडीए विकास की राजनीति करता है. उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि "वे झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन अब जनता सब जानती है. बगहा से बीजेपी उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे और बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी."

