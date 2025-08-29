Bagaha News: राहुल, पप्पू और तेजस्वी पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का जोरदार हमला, बोले- 'विपक्ष कर रहा लोगों को गुमराह'

Bagaha News: राहुल गांधी और पप्पू यादव समेत तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि SIR को लेकर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो नियम बनाया है और उस 11 कंडीका के तहत जो इसमें फिट नहीं बैठ रहा उसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है. वो लोग जो इस देश के और बिहार राज्य के नहीं हैं, जिनको भारतीय संस्कृति से भी कोई मतलब नहीं है. जिनके पास कोई कागज नहीं हैं, वैसे वोटर्स को बचाने के लिए विपक्ष के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जब राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को मौका मिला तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ़ लुट मचाया.

अब एक ग़रीब का बेटा पीएम उन्हें रास नहीं आ रहा है. वहीं आज पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुए झड़प पर उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी के काम को पूरा देश पसंद कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के मुट्ठी भर लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं. उनको लगता है कि मेरी राजनीति की दुकान नरेंद्र मोदी बंद कर देंगे, लेकिन बिहार समेत देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जैसे सेवक को फिर से स्थापित करना है. दरअसल, बिहार के बेतिया पहुंची विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा में जहां हज़ारों लोग शामिल हुए, इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ RJD नेता तेजस्वी नें सता पक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए ख़ुद को जनता के हितैषी होने का दम भर रहें.

महागठबंधन के नेता इन दिनों लगातार रैली निकाल रहें हैं. वहीं रामनगर में आयोजित एनडीए कार्यकर्त्ता सम्मेलन में विपक्ष की रैली को सत्ता पक्ष नें बेतुका और बकवास बताया है. जबकि पीएम मोदी पर राहुल गांधी के कटाक्ष कों नीचता का हद करार देते हुए केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने विपक्ष की ओछी मानसिकता जाहिर होने की बात कही है, जबकि चुनाव आयोग द्वारा फ़र्ज़ी व संदिग्ध लाखों वोटरों को नोटिस जारी किए जाने का स्वागत करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए रोहंगिया मुस्लिमों को देश समेत बिहार में भेजने का आरोप लगाया है.

बताया जा रहा है कि 02 रामनगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रचंड बहुत से एनडीए की रिकॉर्ड जीत का दावा करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद व केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव आपके सामने है और अक्टूबर महीने में चुनाव का बिगुल फुक दिया जाएगा. लिहाजा, विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है. बिहार में बहुत ही मजबूती के साथ प्रचंड बहुमत लाना है और फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार और मजबूत सरकार बनाना है.

इनपुट- इमरान अज़ीज़

