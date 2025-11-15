बगहा पहुंचे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे, एनडीए की रिकॉर्ड जीत पर जताया आभार

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे शनिवार को बगहा पहुंचे. उन्होंने एनडीए को मिले ऐतिहासिक और भारी बहुमत के लिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया. मंत्री ने कहा कि जनता ने सुशासन, विकास और स्थिर नेतृत्व पर भरोसा जताया है, जिसका नतीजा इस बार के जनादेश में साफ दिखा.

बगहा सदर से दोबारा जीते विधायक राम सिंह और रामनगर के नव-निर्वाचित विधायक नंदकिशोर राम के सम्मान समारोह में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश और राज्य की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी बेहद लोकप्रिय है. उन्होंने कहा, “पहले दिल्ली में जीत मिली, फिर बिहार में मिली, और अब बारी है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की.” उनका दावा था कि आने वाले राज्यों के चुनावों में भी एनडीए की ही बढ़त रहेगी.

समारोह के बीच मंत्री ने चम्पारण की दो सीटों वाल्मीकिनगर और चनपटिया पर एनडीए उम्मीदवारों की हार पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इन दोनों जगहों पर मिली हार समीक्षा का विषय है. “हम इन दो हारों से दुखी हैं. जल्द ही कारणों की जांच होगी और संगठन में जहां कमजोरी है, उसे दूर किया जाएगा.”

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बोले ललन सिंह, नीतीश ही संभालेंगे बिहार की कमान

सतीश चंद्र दूबे ने बगहा सदर से विजयी हुए राम सिंह को लगातार दूसरी जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह जीत विकास की राजनीति की जीत है. उन्होंने रामनगर के नव-निर्वाचित विधायक नंदकिशोर राम की भी प्रशंसा की और कहा कि वे जमीन से जुड़े, सरल और ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने जनता का भरोसा जीता है.

अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उप चेयरमैन रश्मि रंजन और कई समर्थक मौजूद रहे. पूरे कार्यक्रम में ढोल–नगाड़े बजते रहे और लगातार ‘एनडीए जिंदाबाद’ के नारे गूंजते रहे. मंत्री ने कहा कि नई सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चम्पारण में विकास कार्यों की गति को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का संकल्प अब वास्तविकता की ओर बढ़ रहा है और बिहार भी इस अभियान में प्रमुख भूमिका निभाएगा.

इनपुट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!