बगहा में केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे को लड्डुओं से तौलकर किया सम्मानित, जनता ने किया फूलों की बारिश

एनडीए की बड़ी जीत के बाद बगहा में केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे और दोनों बीजेपी विधायकों का अभूतपूर्व स्वागत किया गया. लड्डुओं से तौलने से लेकर फूलों की बारिश तक, जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था. केंद्रीय मंत्री ने बेतिया से बगहा फोर लेन सड़क और गंडक नदी पर हाई-टेक पुल निर्माण को लेकर बड़े ऐलान किए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:57 PM IST

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे
केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे

बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद शनिवार को बगहा इलाके में जश्न का माहौल दिखाई दिया. केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, बगहा सदर विधायक राम सिंह और रामनगर विधायक नंदकिशोर राम शपथ ग्रहण के बाद पहली बार क्षेत्र में पहुंचे. उनके आगमन पर करीब 25 किलोमीटर तक लोगों ने फूलों की बारिश कर उत्साह के साथ स्वागत किया. चखनी, नरईपुर और बड़गांव में जगह-जगह स्वागत मंच बनाए गए, जहां ग्रामीणों और समर्थकों ने नेताओं का अभिनंदन किया.

अभिनंदन समारोह में लोगों ने केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे को लड्डुओं से तौलकर सम्मानित किया. वहीं दोनों विधायकों का फूल मालाओं, अंगवस्त्र और गर्मजोशी भरे अभिवादन के साथ स्वागत किया गया. समारोह में मौजूद भीड़ और कार्यकर्ताओं का जोश यह दिखा रहा था कि जीत की खुशी पूरे इलाके में फैल चुकी है. स्थानीय लोगों में यह विश्वास नजर आया कि आने वाले समय में क्षेत्र के विकास में और तेजी आएगी.

केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि एनडीए की यह जीत बिहार के हर उस नागरिक की जीत है, जो शांति, विकास और स्थिर शासन चाहता है. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की नींव बताया. दुबे ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं और विकास यात्रा में आम नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है.

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बेतिया से बगहा के बीच NH 727 को फोर लेन में बदलने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है. इसके साथ ही शास्त्रीनगर से बेलवनिया, उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली गंडक नदी पर हाई-टेक पुल निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं बिहार और यूपी के लाखों लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होंगी. उन्होंने यह भी बताया कि वे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं.

बगहा सदर से लगातार दूसरी बार चुने गए विधायक राम सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य बगहा क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना और जनसमस्याओं के समाधान को तेज करना है. रामनगर के नवनिर्वाचित विधायक नंदकिशोर राम ने कहा कि दोन क्षेत्रों से लेकर नगर तक सभी वर्गों को समान विकास देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी.

अभिनंदन समारोह में बीजेपी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भूप नारायण तिवारी, नेत्री सुषमा सिंह, प्रदीप दुबे और जिलाध्यक्ष अचिंत्य कुमार लल्ला भी मौजूद रहे. उन्होंने कार्यकर्ताओं के निरंतर मेहनत और संगठन की मजबूती के लिए सबको धन्यवाद दिया.

इनपुट- इमरान अजीज

