'नेहरू ने जो नहीं किया, वो राहुल कर रहे हैं', केंद्रीय मंत्री सतीश दूबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना

Union Minister Satish Dubey: केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बगहा में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:54 PM IST

केंद्रीय मंत्री सतीश दूबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस
Satish Dubey on Rahul Gandhi: बजट 2026-27 को लेकर बगहा पहुंचे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बजट को ‘आत्मनिर्भर भारत का बजट’ और ‘विकसित भारत का संकल्प पत्र’ करार दिया. उन्होंने कहा कि यह बजट देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में ठोस कदम है. वहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भगवान राम से भी तकलीफ है, गांधीजी चाहते थे आजादी के बाद कांग्रेस मुक्त भारत हो, लिहाजा जो काम पंडित नेहरू नहीं कर सकें उसे पूरा करने में राहुल गांधी जुटे हुए हैं तभी तो वो कांग्रेस को समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं.

दरअसल, महाशिवरात्रि पर दिल्ली से बगहा पहुंचे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बजट का बखान करते हुए कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने, किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से खेती को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है. सिंचाई, भंडारण और ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए प्रावधान बढ़ाए गए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. 

युवाओं के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप और रोजगार सृजन से जुड़े प्रावधानों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है. शिक्षा और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार समेत देशभर में तेजी से कार्य किया जा रहा है. मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कर ढांचे में संतुलन, आवास और छोटे व्यवसायों के लिए सहूलियत जैसे कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि इस बार के बजट से बुनियादी ढांचे-सड़क, रेलवे और कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा.

बताया जा रहा है कि उतर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली गंडक नदी पर बेलवनिया-शास्त्रीनगर पुल निर्माण की मांग का मुद्दा भी जोर शोर से गरमाया है जिसे विभागीय मंत्री से मिलकर प्रस्ताव की मंजूरी को लेकर नेताओं को भरोसा दिलाया गया.

बता दें कि केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे के साथ बजट पर बखान में बगहा सदर विधायक राम सिंह और रामनगर विधायक नंदकिशोर राम भी मौजूद रहें, जिनका बीजेपी जिलाध्यक्ष अचिंतय कुमार लल्ला और नगर पालिका परिषद बगहा की डिप्टी चेयरमैन रश्मि रंजन ने सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं के साथ फूल माला और शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

Union Minister Satish Dubey Rahul Gandhi Bihar News

