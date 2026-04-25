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बेतिया में शराब तस्करी का अनोखा मामला, शराब ढोते पकड़ा गया घोड़ा, मालिक गिरफ्तार

बेतिया के नौतन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डाबरिया इलाके से एक घोड़े और उसके मालिक रवि कुमार को गिरफ्तार किया है. घोड़े के ऊपर 22 लीटर विदेशी शराब लदी थी, जो उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी. पुलिस अब तक तस्करी में शामिल चार घोड़ों को पकड़ चुकी है. मालिक को जेल और घोड़े को सरकारी बाड़े में भेजने की प्रक्रिया जारी है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:45 PM IST

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बेतिया में शराब ढोते पकड़ा गया घोड़ा
बेतिया में शराब ढोते पकड़ा गया घोड़ा

बेतिया (पश्चिम चंपारण): बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन शराब तस्कर नित नए और हैरान करने वाले तरीके अपना रहे हैं. ताजा मामला बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक 'ट्रेंड' घोड़े को गिरफ्तार किया है. यह इस इलाके का चौथा घोड़ा है जिसे पुलिस ने तस्करी के आरोप में पकड़ा है. इस बार पुलिस ने केवल घोड़े को ही नहीं, बल्कि उसके मालिक रवि कुमार को भी दबोच लिया है. घोड़े की पीठ पर 22 लीटर विदेशी शराब लदी थी, जिसे उत्तर प्रदेश से बिहार लाया जा रहा था.

नौतन थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में इन दिनों शराब माफिया बेजुबान जानवरों का सहारा ले रहे हैं. ये घोड़े इतने प्रशिक्षित यानी ट्रेंड होते हैं कि इनके ऊपर शराब लाद देने के बाद इन्हें रास्ते बताने की जरूरत नहीं पड़ती; ये सीधे अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं. शराब माफिया उत्तर प्रदेश से नाव के जरिए शराब की खेप दियारा इलाके में मंगाते हैं और फिर वहाँ से इन ट्रेंड घोड़ों के जरिए गांवों और शहरों तक पहुँचाया जाता है. घोड़े का मालिक पीछे से सिर्फ निगरानी करता रहता है. एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डाबरिया इलाके से घोड़े के जरिए शराब की बड़ी खेप बेतिया ले जाई जा रही है. इसी आधार पर घेराबंदी कर घोड़े और उसके मालिक को रंगे हाथों पकड़ा गया.

शराब तस्करी के खेल में फंसकर अब यह बेजुबान जानवर थाने की चहारदीवारी में बंद है. शराब तस्कर अपनी कमाई के लिए इन घोड़ों को अच्छा दाना-पानी, चना और गुड़ खिलाते हैं, लेकिन जब ये पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, तो इनकी हालत दयनीय हो जाती है. गिरफ्तारी के बाद घोड़े के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी हाजिरी भी लगाई जा रही है. इंसान की लालच और फितरत ने इस बेजुबान को अपराधी बना दिया है. फिलहाल पुलिस घोड़े को 'डाट' (सरकारी बाड़े) में भेजने की तैयारी कर रही है. थाने में बंद यह घोड़ा जैसे अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है कि उसे गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया.

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एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी के अनुसार, नौतन थाना पुलिस दियारा इलाके में घोड़ों की आवाजाही पर विशेष नजर रख रही है. पुलिस अब तक कुल चार घोड़ों को शराब के साथ पकड़ चुकी है. गिरफ्तार युवक रवि कुमार को जेल भेजा जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन से बड़े माफिया शामिल हैं. दियारा के ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर जहाँ गाड़ियों का पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ तस्कर इन जानवरों का इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है.

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