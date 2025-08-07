बगहा अनुमंडल अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा, लापरवाही के आरोप में भड़के परिजन
बगहा अनुमंडल अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा, लापरवाही के आरोप में भड़के परिजन

Bagaha News: बगहा अनुमंडल अस्पताल में एक नवजात की मौत को लेकर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया.

Edited By:  Nishant Bharti|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:22 PM IST

नवजात की मौत पर हंगामा
नवजात की मौत पर हंगामा

बगहा: बगहा से एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर चूक सामने आई है. अनुमंडल अस्पताल में भर्ती एक महिला की डिलीवरी के बाद नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों और नर्सों की लापरवाही के चलते नवजात की जान गई.

घटना बगहा टाउन थाना क्षेत्र के रामधाम मोहल्ला निवासी सरिता देवी से जुड़ी है, जिन्हें बुधवार की देर रात प्रसव पीड़ा होने पर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों के अनुसार, प्रसव के बाद शिशु का जन्म हुआ, लेकिन अस्पताल में मौजूद एएनएम नर्स और अन्य कर्मियों की अनदेखी के कारण नवजात की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता बताकर मां और मृत नवजात को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिससे आक्रोशित परिजनों ने सवाल उठाए कि जब बच्चा जन्म ले चुका था और दम तोड़ चुका था, तो फिर रेफर क्यों किया गया? परिजनों ने इसे सिस्टम की नाकामी और गरीबों की अनदेखी बताया. उनका कहना है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे दूर जाकर इलाज नहीं करवा सकते, और अब जब एक जान चली गई है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

गौरतलब है कि यह घटना रात 1-2 बजे के बीच की बताई जा रही है. इस दौरान सिफ्ट बदलने के कारण ड्यूटी पर मौजूद एएनएम और चिकित्सक बदल चुके हैं. अस्पताल प्रशासन, नर्स या चिकित्सक में से कोई भी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है. परिजन इस मामले की उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

इनपुट- इमरान अजीज                       

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

