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Bagaha News: वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से निकलकर भालू ने किसान को किया लहूलुहान, इलाके में दहशत का माहौल

Bagaha News: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकले एक भालू ने किसान पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया. इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 26, 2026, 11:46 PM IST

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वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से निकलकर भालू ने किसान को किया लहूलुहान
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से निकलकर भालू ने किसान को किया लहूलुहान

Bagaha News: एक बार फिर बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के जंगल से सटे इलाकों में इंसान और वन्यजीवों के बीच संघर्ष का एक मामला सामने आया है. जंगल के पास के एक खेत में काम करने गए एक किसान पर एक भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. मिली जानकारी के अनुसार, वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोनौली के पास स्थित सखुआनवा गांव के रहने वाले 50 वर्षीय रामजीत उरांव मंगलवार को VTR जंगल के किनारे स्थित सखुआनवा 'सरेह' में अपने खेत में धान के पौधे लगाने के लिए गए थे.

इसी दौरान, VTR से भटककर आया एक भालू अचानक घटनास्थल पर आ गया और उसने किसान पर हमला कर दिया. भालू के इस हमले में रामजीत उरांव के सिर और सीने पर गंभीर चोटें आईं. हमले के बाद, वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर भालू को वापस जंगल में भगा दिया. इसके बाद घायल किसान को इलाज के लिए हरनाटांड स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार मिलने के बाद, उन्हें बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि हरनाटांड स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक डॉ. राजेंद्र काजी ने घायल किसान का प्राथमिक उपचार किया. मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि भालू के हमले में किसान को गंभीर घाव हुए हैं. उनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए, उन्हें विशेष चिकित्सा देखभाल के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा/GMCH बेतिया रेफर किया गया है.

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इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगली जानवर अक्सर जंगल से निकलकर खेतों और गांवों में आ जाते हैं, जिससे वहां रहने वालों की सुरक्षा को लगातार खतरा बना रहता है. ग्रामीणों ने वन विभाग से इस इलाके में गश्त बढ़ाने और किसानों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है. वन विभाग ने किसानों से सतर्क रहने की अपील की है, उन्हें सलाह दी है कि वे खेतों में हमेशा समूह में जाएं और अपने साथ लाठियां रखें. साथ ही, विभाग ने घायल किसान को यह भरोसा भी दिलाया है कि जरूरी सर्वे और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, उसे 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम' के तहत मुआवजा दिया जाएगा.

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