बूढ़ा हुआ तो जंगल ने निकाला, भूख ने गांव पहुंचाया, जानें कैसे VTR की टीम ने बाघ को आदमखोर बनने से बचाया

Valmiki Tiger Reserve News: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बुजुर्ग बाघ भटक कर वाल्मीकिनगर हवाई अड्डा, चरघरवा सन्तपुर के इलाकों में देखा जा रहा था. बाघ ने कई मवेशियों कों अपना निवाला बना लिया, बीते दिन एक गाय को मारकर बाघ खा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था.

Jan 11, 2026, 10:35 PM IST

Valmiki Tiger Reserve: बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वाल्मीकिनगर रेंज के आसपास के क्षेत्रों में बीते कई दिनों से आतंक मचाने वाले खूंखार बाघ को वीटीआर प्रशासन की टीम ने आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया है. बाघ के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसका मेडिकल जांच कर पटना जू भेजा जाएगा. वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों समेत वन कर्मियों ने भी राहत की सांस ली है. इस सम्बन्ध में VTR के सीएफ डॉक्टर नेशामणि के ने बताया है कि वन विभाग बाघ संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदाय की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रहा है. 

उन्होंने कहा कि इस घटना ने एक बार फिर मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीरता को उजागर किया है, जिससे निपटने के लिए वन विभाग और अधिक प्रभावी कदम उठा रहा है. वन अधिनियम के मुताबिक ताकतवर और युवा बाघ, बूढ़े और कमजोर हो गए बाघों को उनकी सल्तनत से बेदखल कर देते हैं, जो टेरटरी हैविडिटे है. लिहाजा, बुजुर्ग बाघ अपना इलाका छोड़ इंसानी बस्तियों मतलब रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करने लगते हैं. 

सीएफ डॉक्टर नेशामणि के ने कहा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बुजुर्ग बाघ भटक कर वाल्मीकिनगर हवाई अड्डा, चरघरवा सन्तपुर के इलाकों में देखा जा रहा था. बाघ ने कई मवेशियों कों अपना निवाला बना लिया, बीते दिन एक गाय को मारकर बाघ खा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था. लिहाजा, अब वन विभाग की ओर से बुजुर्ग बाघ जो करीब 13 साल की आयु का है उसको पकड़कर पटना जू भेजने में टीम जुटी हुई है.

दरअसल, पारंपरिक रूप से स्वाभाव वश वीटीआर के जंगलों में ताकतवर और खूंखार बाघों के बीच अक्सर घमासान मचता रहता है. जो उनके क्षेत्र निर्धारण कों लेकर टाइगर कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है. इसी कारण वश एक बुजुर्ग बाघ कों जवान बाघ ने खदेड़ कर सदाबहार जंगल के कोर एरिया से बाहर कर दिया.

बताया जा रहा है कि बिहार के इकलौते वीटीआर में बाघों की संख्या अधिक हो चुकी है, यह बात वन्य जीव संरक्षण के लिहाज से खुशी देने वाली तो है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता मानव जीवन के लिए पैदा करने वाली भी है. ऐसा इसलिए क्योंकि बाघ ऐसे वन्य जीव हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं. इस बीच कोई प्रतिद्वंदी उसके सामने आ जाएं तो आपसी संघर्ष का होना तय माना जाता है. उम्र दराज होने की वजह से यह बाघ तेज भागने वाले वन्यजीवों का शिकार नहीं कर पा रहा था. इस वजह से वह वाल्मीकिनगर के आस-पास रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचकर पालतू पशुओं कों अपना शिकार बना रहा था.

जानकारी के मुताबिक, रेस्क्यू किया गया बाघ काफी बूढ़ा हो गया था. उम्रदराज होने के साथ आपसी लड़ाई में उसके जबड़े की एक केनाइन उखड़ चुकी थी. उम्र ज्यादा होने की वजह से वह जंगल में शिकार नहीं कर पा रहा था. पिछले कई दिनो से भूख मिटाने के लिए गांव में घुसकर पालतू पशुओं को अपना निवाला बना रहा था. 

बता दें कि करीब 980 वर्ग किलोमीटर में फैले वीटीआर में 2018 में बाघों की संख्या 31 थी, जो अब 70 से अधिक होने का अनुमान है. वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, एक बाघ के लिए कम से कम 40 से 50 वर्ग किलोमीटर का जंगल क्षेत्र चाहिए. वीटीआर के आसपास का इलाका घनी आबादी वाला है. भोजन और पानी की तलाश में वन्य जीव आबादी वाले इलाके में अक्सर चले आते हैं, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ने से उनके लिए जगह कम होती जा रही है. जब कोई बाघ जख्मी या बुढ़ा हो जाता है तब जंगल से बाहर निकल कर वह आबादी वाले रिहायशी इलाके में पहुंच जाता है और पालतू पशुओं पर हमले कर अपना शिकार करता है. बिल्कुल ऐसा ही मामला यह भी है. वहीं, समय रहते वन विभाग की सूझबुझ और गंभीरता के कारण बाघ पिंजरे में कैद होकर सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे नरभक्षी बनने से बचा लिया गया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

