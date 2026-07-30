Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH West Champaran
  • /बगहा: वाल्मीकिनगर में तीन दिनों से घूम रहा बाघ, अकलू यादव पर कर दिया हमला: अलर्ट मोड पर वन विभाग

बगहा: वाल्मीकिनगर में तीन दिनों से घूम रहा बाघ, अकलू यादव पर कर दिया हमला: अलर्ट मोड पर वन विभाग

बगहा के वाल्मीकिनगर में बकरी चरा रहे ग्रामीण पर बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया. बाघ के आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. बाघ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से भटककर बिसाहा नहर के किनारे पहुंच गया था. ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRanjana Dubey
Published: Jul 30, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:49 PM IST
बगहा: वाल्मीकिनगर में तीन दिनों से घूम रहा बाघ, अकलू यादव पर कर दिया हमला: अलर्ट मोड पर वन विभाग
Image Credit: बगहा: अकलू यादव पर बाघ ने किया हमला (जी मीडिया)

About the Author

IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू
Jharkhand news1 hr ago
2
Jharkhand Politics1 hr ago
3
Firing1 hr ago
4
Begusarai News2 hrs ago
5
sawan 20262 hrs ago