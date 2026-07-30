/बगहा: वाल्मीकिनगर में तीन दिनों से घूम रहा बाघ, अकलू यादव पर कर दिया हमला: अलर्ट मोड पर वन विभाग

अकलू यादव पर बाघ ने किया हमला

मिली जानकारी के अनुसार, वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के हाथी मलखाता गांव निवासी अकलू यादव (60 वर्ष) गांव के बाहर कुछ लोगों के साथ खेत में अपनी बकरियां चरा रहे थे. इसी दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया. बाघ के हमले में अकलू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया और उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर घटनास्थल की ओर दौड़े. ग्रामीणों की शोर-गुल और भीड़ को देखकर बाघ जंगल की ओर भागा. घटना की पुष्टि VTR के वाल्मीकिनगर रेंजर सत्यम कुमार ने किया है, वन विभाग की ओर से टाइगर ट्रेकिंग किया जा रहा है.