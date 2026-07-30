/बगहा: वाल्मीकिनगर में तीन दिनों से घूम रहा बाघ, अकलू यादव पर कर दिया हमला: अलर्ट मोड पर वन विभाग

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बगहा के वाल्मीकिनगर क्षेत्र में बाघ के दिखने से लोगों में फिर से चिंता बढ़ गई है. गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे बिसहा के हाथी मलखाता गांव में बाघ के हमले में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि वे जल्द से जल्द बाघ को पकड़ें और गांव व आसपास के खेतों के पास सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करें.
अकलू यादव पर बाघ ने किया हमला
मिली जानकारी के अनुसार, वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के हाथी मलखाता गांव निवासी अकलू यादव (60 वर्ष) गांव के बाहर कुछ लोगों के साथ खेत में अपनी बकरियां चरा रहे थे. इसी दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया. बाघ के हमले में अकलू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया और उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर घटनास्थल की ओर दौड़े. ग्रामीणों की शोर-गुल और भीड़ को देखकर बाघ जंगल की ओर भागा. घटना की पुष्टि VTR के वाल्मीकिनगर रेंजर सत्यम कुमार ने किया है, वन विभाग की ओर से टाइगर ट्रेकिंग किया जा रहा है.
पिछले तीन दिनों से घूम रहा बाघ
बताया जा रहा है कि वाल्मीकिनगर के संतपुर बिसाहा इलाके में पिछले तीन दिनों से एक बाघ घूम रहा था, जिससे शक है कि उसी बाघ ने किसान पर हमला किया होगा. घायल किसान अकलु यादव को तुरंत वाल्मीकिनगर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बगहा के अनुमंडलीय अस्पताल बगहा रेफर कर दिया. SDH के मेडिकल ऑफिसर तारिक नदीम ने घटना की पुष्टि की और बताया कि घायल व्यक्ति की हालत गंभीर है, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें GMCH, बेतिया रेफर किया जा रहा है.
अलर्ट मोड पर वन विभाग
बाघ के इंसानी आबादी वाले इलाके में आने के बाद वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अकेले जंगल या खेतों में न जाने और किसी भी जंगली जानवर के दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना देने की अपील की है. बाघ की मौजूदा जगह का पता सिर्फ ट्रैकिंग से ही लगाया जा सकता है. इसलिए, वन विभाग हाई अलर्ट पर रहते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है.