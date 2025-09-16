Valmikinagar Vidhan Sabha Seat: गंडक पर स्थायी पुल और हवाई अड्डे का कायाकल्प मुद्दा, दिलचस्प होगा चुनाव

Valmikinagar Vidhan Sabha Election 2025: बिहार विधानसभा की सीट संख्या 01, वाल्मीकिनगर, इस समय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है. नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इस इलाके का राजनीतिक इतिहास उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. मौजूदा विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर चुके हैं और अब 2025 में तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं.

स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगों में वाल्मीकिनगर हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण, सिधाव में प्रखंड मुख्यालय की स्थापना, गंडक नदी पर अतिरिक्त पुल का निर्माण, और एनएच 727 पर पक्की सड़क शामिल है. इसके अलावा बाढ़ और कटाव की समस्या, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न होना और पीपा पुल के बजाय स्थायी पुल का अभाव भी यहां की बड़ी चुनौतियां हैं.

2015 में रिंकू सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी. 2020 में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश सिंह को लगभग 20 हजार वोटों से हराकर विधानसभा पहुंचे. इससे पहले यह सीट धनहा नाम से जानी जाती थी और कई दशकों तक कांग्रेस और आरजेडी का गढ़ रही. राजेश सिंह 2005 में आरजेडी से जीतकर मंत्री भी बने थे, लेकिन समय-समय पर दल बदलने से उनका ग्राफ कमजोर हुआ.

इस बार जेडीयू से रिंकू सिंह की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है. कांग्रेस से सुरेंद्र कुशवाहा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. वहीं, राजेश सिंह अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और पार्टी अगर उन्हें मौका देती है तो मुकाबला और भी रोचक हो जाएगा. दूसरी ओर, वीआईपी पार्टी भी इस सीट पर नज़र गड़ाए बैठी है, क्योंकि यहां मल्लाह और निषाद समुदाय की संख्या काफी है.

वाल्मीकिनगर की राजनीति पूरी तरह जातीय समीकरण पर आधारित है. यहां थारू और उरांव जनजाति की बड़ी आबादी है, जो अब तक एनडीए के पारंपरिक वोटर माने जाते रहे हैं. इनके अलावा यादव, कोइरी-कुशवाहा, मल्लाह और निषाद समुदाय की भी मजबूत भागीदारी है. यही वजह है कि सभी दल इस बार जातीय संतुलन साधने की कोशिश में जुटे हैं.

लोगों का कहना है कि यहां विकास कार्यों की रफ्तार अभी धीमी है. गंडक नदी पर स्थायी पुल, सड़क नेटवर्क और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार अब भी अधूरा है. हरनाटांड को मेडिकल हब के रूप में पहचान मिली है, लेकिन बाकी क्षेत्र अब भी पिछड़ेपन से जूझ रहा है.

