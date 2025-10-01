Bettiah News: बच्चों के विवाद के बाद गांव बना रणक्षेत्र, लाठी-डंडों से हुआ हमला, महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल

Bettiah News: बैरिया थाना क्षेत्र के मलाही बलुआ गांव में पूजा करने गए बच्चों के विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि गांव रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. मामूली झगड़े के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिलाएं और बच्चे बुरी तरह घायल हो गए.बताया जा रहा है कि गांव के पास स्थित बरम बाबा स्थान पर बच्चों के बीच विवाद हुआ था. उस समय पंचायती कर मामला शांत करा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद एक पक्ष ने अगले ही दिन सुबह दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया.

दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोग लाठी-डंडों से हमला कर दिया. बच्चे बूढ़े यहां तक महिलाओं को भी नही बक्शा. अचानक हुए इस हमले से दुसरे पक्ष के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में मीरा देवी, सविता देवी, हजारी साह और बिट्टू कुमार शामिल हैं. सभी को बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महिलाओं और बच्चों तक को बेरहमी से पीटा गया.मारपीट की यह पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखने वालों की रूह कांप जा रही है.

ग्रामीणों का कहना है कि हमलावरों को न तो पुलिस का खौफ है और न ही कानून का डर. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

इनपुट: धनंजय द्विवेदी

