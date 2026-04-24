'पैसा लेकर आता है माधर...', बेतिया में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला, 2 जवान घायल

Bettiah Crime News: बेतिया में गुरुवार को पुलिस टीम पर हमला हो गया. पुलिस टीम को ग्राणीणों ने जमकर गाली भी दिया. गाली-गलौज और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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Bettiah News: पश्चिमी चंपारण के बेतिया में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. यहां पर ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. ग्रामीणों ने एक महिला को पुलिस टीम से छुड़ा लिया और ग्रामीणों के भारी विरोध के वजह से पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा.
वहीं, ग्रामीणों के इस हमले में घायल दो पुलिसकर्मियों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.
बता दें कि घटना योगापट्टी थाना अंतर्गत चौमुखा गांव की है, जहां पर बदन यादव की लड़की की शादी मुकेश यादव से हुई है. लड़की की विदाई के लिए पिता उसके ससुराल गया था. विदाई नहीं होने पर लड़की के पिता ने थाना में आवेदन दिया था.
आवेदन के आलोक में पुलिस गांव गई थी, महिला को लेकर जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी तभी परिवार वाले और असमाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई और महिला को परिवार वालों ने छुड़ा लिया.
इस घटना का बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने संज्ञान लिया है. पुलिस टीम पर हमला करने वाले असमाजिक तत्वों की शिनाख्त हो गई है. बेतिया एसपी ने बताया है कि पुलिस टीम पर हमला करने वाले असमाजिक तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है.
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