Bagaha News: अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन का ग्रामीणों ने किया विरोध, पुआल की ढेर में लगा दी आग... जानें पूरा मामला

Bagaha News: बगहा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन का ग्रामीणों ने विरोध किया और अचानक पुआल की ढेर में आग दी. मौके पर पहुंचे सीओ बगहा 1 नर्मदा श्रीवास्तव और नगर थाना की पुलिस ने लोगों को समझाया और स्थिति को काबू में किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:07 PM IST

Bagaha News: अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन का ग्रामीणों ने किया विरोध, पुआल की ढेर में लगा दी आग... जानें पूरा मामला
Bagaha News: अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन का ग्रामीणों ने किया विरोध, पुआल की ढेर में लगा दी आग... जानें पूरा मामला

Bagaha News: खबर बगहा से है, जहां अतिक्रमण हटाने गईं पुलिस प्रशासन का ग्रामीणों ने विरोध किया और आगजनी भी कर दी. सीओ बगहा 1 नर्मदा श्रीवास्तव और नगर थाना की पुलिस बल ने दमकल टीम की मदद से आग बुझाकर आक्रोशित लोगों को शांत करा दिया है. दरअसल,  बगहा एक प्रखंड के सिंगाड़ी पिपरिया पंचायत के पिपरिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को अतिक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा. विवादित भूमि को खाली कराने के लिए पहुंची टीम को देखते ही अतिक्रमणकारियों ने अचानक पुआल की ढेर में आग लगा दी और दबंगों पर आग लगाने का आरोप लगाने लगें. आक्रोशित लोगों ने एनएच 727 को भी जाम करने की कोशिश की, जिससे कुछ देर तक आवागमन बाधित रहा. स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन ने तुरंत अग्निशमन दल को सूचना दी, सीओ की मौजूदगी में दमकल टीम के पहुंचने पर आग पर काबू पा लिया गया.

बताया जा रहा है कि गरीब महादलितों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जबकि निजी व्यक्ति के जमीन के आगे इनकी जमीन होने का दावा कर लोगों ने कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाएं हैं. इधर सीओ बगहा एक नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि पिपरिया में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने बथान और पुआल रखकर अतिक्रमण कर लिया था. शिकायत मिलने और सत्यापन के बाद बुधवार (3 दिसंबर) को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. लेकिन जैसे ही टीम स्थल पर पहुंची, अतिक्रमणकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया और विवादित स्थान पर पुआल-पराली की ढेर में आग लगा दी. इस दौरान मौके पर अफरा–तफरी की स्थिति बन गई थी. अग्निशमन टीम के सहयोग से आग बुझाई गई और इसके बाद प्रशासन ने सरकारी भूमि को पूरी तरह खाली करा दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता के आवेदन पर जमीन पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सिंगाड़ी पिपरिया के श्यामा गोंड, प्रकाश गोंड, दिनेश गोंड सहित चार लोगों ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया था. सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके आधार पर अतिक्रमण हटाने का सक्षम प्राधिकार ने निर्णय लिया . तत्पश्चात कार्रवाई हुई बवाल मच गया. हालांकि शिकायतकर्ता ने इस विवादित जमीन और मामले से कोई लेना देना या वास्ता नहीं होने की बात कह कर लगाएं जा रहें आरोपों को खारिज किया है. 

इस मामले में बगहा 1 सीओ ने स्थानीय लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त रखने की अपील की है. वहीं, इस मामले में सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने और प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध कर आगजनी समेत अभद्र व्यवहार को लेकर दो लोगों पर टाउन थाने में केस दर्ज़ कराई गईं है, जिसके बाद स्थिति तनाव पूर्ण बनी हुई है. क्योंकि महिलाएं दबंगों पर कुछ और ही आरोप लगाकर प्रशासन की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. अतिक्रमण हटाने बुलडोजर लेकर पहुंची बगहा 1 सीओ और नगर थाना पुलिस को कुछ समय तक ग्रामीणों के विरोध का सामना कर आगजनी व दुर्व्यवहार से दो चार होना पड़ा हालांकि अभी सीओ नर्मदा श्रीवास्तव हालात सामान्य होने का दावा कर रहीं हैं.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

रिपोर्ट: इमरान अजीज

Bagaha News

