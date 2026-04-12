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बगहा में गैस के लिए गदर! भारत गैस एजेंसी पर उपभोक्ता और कर्मियों के बीच जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल

बगहा के भैरोगंज स्थित भारत गैस एजेंसी पर रविवार को गैस वितरण को लेकर भीषण मारपीट हुई. मोबाइल पर ओटीपी आने के बाद गैस लेने पहुंचे उपभोक्ता विकास कुमार को कर्मियों ने कथित तौर पर गाली दी और मारपीट की. इस संघर्ष में एजेंसी कर्मी संजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेतिया जीएमसीएच रेफर किया गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:04 PM IST

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बगहा में गैस के लिए हुई मारपीट
बगहा में गैस के लिए हुई मारपीट

बिहार के बगहा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां रसोई गैस लेने पहुंचे एक उपभोक्ता और गैस एजेंसी के कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई. भैरोगंज स्थित भारत गैस एजेंसी पर हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है.

घटना बगहा-1 प्रखंड के भैरोगंज थाना क्षेत्र की है, जहां रविवार को भारत गैस एजेंसी पर गैस वितरण को लेकर विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि उपभोक्ता और एजेंसी संचालक पक्ष के बीच लात-घूंसे चलने लगे. इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, मारपीट के दौरान वहां काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. घटना के बाद घायलों को तुरंत बगहा अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.

बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अभिषेक कुमार ने घायलों की जांच की. उपचार के दौरान पता चला कि गैस एजेंसी संचालक के पक्ष से संजीत कुमार, जो शिकारपुर थाना क्षेत्र के भरसुरारी गांव का निवासी है, उसकी स्थिति काफी नाजुक है. बेहतर इलाज और सिर की गंभीर चोटों को देखते हुए उसे तत्काल जीएमसीएच (GMCH) बेतिया रेफर कर दिया गया है. वहीं, दूसरी ओर घायल उपभोक्ता विकास कुमार, जो स्थानीय भैरोगंज गांव का निवासी है, उसकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी है.

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अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित उपभोक्ता विकास कुमार ने मीडिया के सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई. विकास का आरोप है कि उसके मोबाइल पर गैस उठाव का ओटीपी (OTP) आया था, जिसके बाद वह अपनी बुकिंग के आधार पर गैस लेने एजेंसी पहुंचा था. विकास के अनुसार, जैसे ही उसने गैस मांगी, कर्मियों ने उसका गैस कार्ड छीन लिया और बदतमीजी शुरू कर दी. आरोप है कि कर्मियों ने उससे कहा, "गैस नहीं मिलेगा, जाओ." जब विकास ने विरोध किया, तो कर्मियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, "तुम्हारे बाप के घर से आएगा गैस?" इसके बाद कई लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. विकास ने बताया कि पिटाई के कारण उसके कान और सीने में काफी दर्द है.

इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई लोग मिलकर एक युवक को पकड़े हुए हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. हालांकि, इस वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन इसने एजेंसी कर्मियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने और वीडियो वायरल होने के बावजूद भारत गैस एजेंसी भैरोगंज के प्रबंधक या संचालक ने अब तक अपना पक्ष नहीं रखा है. उनकी यह चुप्पी कई संदेह पैदा कर रही है.

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इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी कानूनी पेंच यह है कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. स्थानीय पुलिस का कहना है कि वे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आधिकारिक कार्रवाई लिखित आवेदन मिलने के बाद ही शुरू होगी. मेडिकल टीम फिलहाल कागजी प्रक्रिया पूरी कर पुलिस से संपर्क करने की तैयारी में है. बगहा में रसोई गैस की किल्लत पहले से ही चर्चा का विषय रही है, ऐसे में इस तरह की मारपीट ने आम उपभोक्ताओं में डर और नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है.

इनपुट- इमरान अजीज

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