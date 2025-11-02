बगहा में भीषण अग्निकांड, बिजली के शॉर्ट सर्किट से 4 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान

Bagaha Fire News: पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा से आग लगने की खबर सामने आई है. घटना बगहा के एक प्रखंड अंतर्गत चन्द्रहा रूपवलिया पंचायत के वार्ड संख्या 14 की है, जहां कचहरिया टोला गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई. इस भीषण अग्निकांड में चार लोगों के घर जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं. घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गईं. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से त्वरित राहत और मुआवजे की मांग की है.

भीषण आग से कई घर जलकर खाक

मिली जानकारी के अनुसार, शॉर्ट सर्किट की घटना बिजली विभाग की लापरवाही के से हुई है. बताया जा रहा है बिजली का तार घरों पर गिरा, जिसके बाद आग धधक उठीं. देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपने आगोश में लें लिया. घटना की पुष्टि स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नंदलाल प्रसाद ने भी की है. बताया जा रहा है कि अग्नि पीड़ित ब्रजेश यादव, अवधेश यादव, राजेश यादव और अच्छेलाल यादव के घरों में आग लगने से उनके घरों में रखे गए सभी जरूरी दस्तावेज और कागजात, कपड़े, गहने, कच्चा राशन, बर्तन, नगद रुपए सहित गाय का बछड़ा और कई बकरियां जलकर राख हो गईं हैं.

शादी का सारा सामान जलकर राख

घटना की सूचना मिलते ही बथवरिया थानाध्यक्ष अनुपम कुमार राय दमकल की टीम और दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. जहां ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थानीय ग्रामीण अवधेश यादव ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी के लिए घर में रखे गए शादी के कपड़े और लाखों रुपये नगदी भी आग की भेंट चढ़ गए. लिहाजा ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से त्वरित राहत और मुआवजे की मांग की है. वहीं चन्द्रहा रूपवलिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुदामा यादव ने अग्निपीड़ितों में तत्काल राहत के लिए सूखा राशन और अन्य जरूरी सामग्रियों का वितरण किया है. जबकि अंचल प्रशासन की ओर से क्षतिपूर्ति का आंकलन करवाकर आपदा राहत कोष से मदद दिलवाने का भरोसा दिलाया गया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

