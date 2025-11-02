Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2985386
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बगहा में भीषण अग्निकांड, बिजली के शॉर्ट सर्किट से 4 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान

Bagaha Fire News: पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा में आग लगने से चार घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की घटना बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई है. ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:35 PM IST

Trending Photos

बगहा में भीषण अग्निकांड, बिजली के शॉर्ट सर्किट से 4 घर जलकर राख
बगहा में भीषण अग्निकांड, बिजली के शॉर्ट सर्किट से 4 घर जलकर राख

Bagaha Fire News: पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा से आग लगने की खबर सामने आई है. घटना बगहा के एक प्रखंड अंतर्गत चन्द्रहा रूपवलिया पंचायत के वार्ड संख्या 14 की है, जहां कचहरिया टोला गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई. इस भीषण अग्निकांड में चार लोगों के घर जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं. घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गईं. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से त्वरित राहत और मुआवजे की मांग की है.

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में मछली पकड़ने के लिए राहुल गांधी ने तालाब में लगा दी छंलाग, वीडियो वायरल

भीषण आग से कई घर जलकर खाक
मिली जानकारी के अनुसार, शॉर्ट सर्किट की घटना बिजली विभाग की लापरवाही के से हुई है. बताया जा रहा है बिजली का तार घरों पर गिरा, जिसके बाद आग धधक उठीं. देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपने आगोश में लें लिया. घटना की पुष्टि स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नंदलाल प्रसाद ने भी की है. बताया जा रहा है कि अग्नि पीड़ित ब्रजेश यादव, अवधेश यादव, राजेश यादव और अच्छेलाल यादव के घरों में आग लगने से उनके घरों में रखे गए सभी जरूरी दस्तावेज और कागजात, कपड़े, गहने, कच्चा राशन, बर्तन, नगद रुपए सहित गाय का बछड़ा और कई बकरियां जलकर राख हो गईं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शादी का सारा सामान जलकर राख
घटना की सूचना मिलते ही बथवरिया थानाध्यक्ष अनुपम कुमार राय दमकल की टीम और दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. जहां ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थानीय ग्रामीण अवधेश यादव ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी के लिए घर में रखे गए शादी के कपड़े और लाखों रुपये नगदी भी आग की भेंट चढ़ गए. लिहाजा ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से त्वरित राहत और मुआवजे की मांग की है. वहीं चन्द्रहा रूपवलिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुदामा यादव ने अग्निपीड़ितों में तत्काल राहत के लिए सूखा राशन और अन्य जरूरी सामग्रियों का वितरण किया है. जबकि अंचल प्रशासन की ओर से क्षतिपूर्ति का आंकलन करवाकर आपदा राहत कोष से मदद दिलवाने का भरोसा दिलाया गया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bagaha Fire NewsWest Champaran

Trending news

Bagaha Fire News
बगहा में भीषण अग्निकांड, बिजली के शॉर्ट सर्किट से 4 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान
bihar chunav 2025
महागठबंधन पर चिराग पासवान ने कसा तंज, कहा- विश्वास नहीं करती बिहार की जनता
amit shah
वैशाली में गरजे अमित शाह, कहा- महागठबंधन की एकता सिर्फ दिखावा
Tej Pratap Yadav on Anant Singh
अनंत सिंह की गिरफ्तारी और तेजस्वी के शपथ वाले बयान पर तेज प्रताप की प्रतिक्रिया
bihar chunav 2025
'जंगलराज नए कपड़े और नए वेश में आ रहा है' महुआ में गरजे अमित शाह
bihar chunav 2025
सचिन पायलट ने CM नीतीश को बताया- सत्ता के लालच में लाचार, फ्रेंडली फाइट पर ये कहा
Dularchand Yadav Murder Case
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत सिंह, पुलिस ने मांगी थी रिमांड
manoj tiwari
'घर में शपथ ले सकते हैं, कौन उन्हें रोक रहा?', तेजस्वी के दावे पर मनोज तिवारी का तंज
pm modi bihar
'कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर RJD ने CM पद चुरा लिया...', आरा में गरजे PM मोदी
Dularchand Yadav Murder Mokama
नीतीश के सुशासन में न फंसाया जाता है न छोड़ा जाता है: जीतन राम मांझी