Bettiah News: 11 कुख्यात अपराधियों को डीएम ने किया थाना बदर, दो बार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएंगे हाजरी

Bettiah News: बिहार के बेतिया से बड़ी खबर है, जहां पश्चिम चंपारण के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल, डीएम धर्मेंद्र कुमार ने जिले के 11 कुख्यात अपराधियों को थाना बदर का आदेश जारी किया है. सभी थाना बदर किए गए अपराधी 31/11/2025 तक थाना बदर रहेंगे. थाना बदर के दिनों में संबंधित थानों में दो समय हाजरी दर्ज कराएंगे. विधानसभा चुनाव और पर्व त्योहार को देखते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा एक्शन लिया है. इन सभी अपराधियों पर कई थानों में अपराधिक मामले दर्ज हैं.

आर्म्स एक्ट मद्यनिषेद के कई मामले दर्ज हैं. सभी अपराधी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन डीएम धर्मेंद्र कुमार ने शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण विधानसभा चुनाव और पर्व त्योहार को सम्पन्न कराने के लिए सख्त एक्शन लिए हैं. इन सभी अपराधियों को थाना बदर करने के लिए बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन, बगहा एसपी सुशांत सरोज ने डीएम को प्रस्ताव दिया था. जिसकी सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान कोई अपराधकर्मी अपना बचाव करने में सफल नहीं हुए.

ये सभी 11 अपराधकर्मी 31/11/25 तक थाना बदर रहेंगे और संबंधित थानों में दस बजे से ग्यारह बजे तक प्रतिदिन हाजरी दर्ज कराएंगे. फिर शाम में पांच बजे से छह बजे तक हाजरी दर्ज कराएंगे. बेतिया डीएम के इस एक्शन से जिला में अपराधियों में हड़कंप मच गया है. बता दें कि डीएम धर्मेंद्र कुमार एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हैं. जिससे जिले में अपराधियों और असमाजिक तत्वों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

नवीन महतो उर्फ नवीन खरवार, पिता-रामधनी महतो, सा0-भुस्की, थाना-मटियरिया को बैरिया थाना अशोक राम, पिता-रामदत राम, सा0-सेमरी मन, थाना-नवलपुर को सहोदरा थाना राजकुमार महतो, पिता-स्व0 टुन्ना महतो, सा0-नोनियाडीह, थाना-कालीबाग को भंगहा थाना किसमार महतो, पिता-स्व0 जगरनाथ महतो, सा0-नोनियाडीह, थाना-कालीबाग को कंगली थाना मिठु ओझा, पिता-ब्रिजेश्वर ओझा, सा0-यादोछापर, थाना-कुमारबाग को इनरवा थाना अशोक साह, पिता-ललीता सिंह, सा0-मटियरिया, थाना-नौरंगिया को भितहां थाना राजेश राम, पिता-घरभरन राम, सा0-भड़छी, थाना-लौकरिया को पिपरासी थाना गुड्डु उरांव, पिता-रामदेव उरांव, सा0-धंगड़हिया, थाना-वाल्मीकिनगर को ठकराहां थाना आलोक झा, पिता-स्व0 तपेश्वर झा, सा0-बढ़ई टोला बानुछापर को मटियरिया थाना शिबु गोड़, पिता-ठगई गोड़, सा0-लक्ष्मीपुर वार्ड नं0-02, थाना-भितहां को वाल्मीकिनगर थाना उमेश महतो, पिता-अलगू महतो, सा0-मिश्रौली, थाना-शनिचरी को सहोदरा थाना.

