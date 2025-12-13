Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3040143
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

जाम में फंसे पश्चिम चंपारण के नए DM, बेतियावासियों ने कहा- जिले में और भी कई चुनौतियां

पश्चिम चंपारण के नए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह को जिले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. वे जिले का दौरा करके समस्याओं को समझ रहे हैं. बेतिया शहर में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या है, जहां आज खुद डीएम 20 मिनट फंसे रहे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:18 PM IST

Trending Photos

पश्चिम चंपारण के नए डीएम तरनजोत सिंह
पश्चिम चंपारण के नए डीएम तरनजोत सिंह

पश्चिम चंपारण जिले में नए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने पदभार संभाल लिया है. उन्हें यहां कई बड़ी मुश्किलों से निपटना है. हालांकि, वे जिले को अच्छे से समझने के लिए इलाकों का दौरा शुरू कर चुके हैं. बेतिया शहर की सबसे बड़ी दिक्कत ट्रैफिक जाम की है. इस जाम से शहरवासियों को छुटकारा दिलाना उनके लिए एक कठिन काम होगा. आज खुद डीएम तरनजोत सिंह जाम में फंस गए थे. वे करीब 20 मिनट तक जाम में अटके रहे. इससे साफ है कि अब वे जिले को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ठोस योजना बनाएंगे. तरनजोत सिंह 2017 बैच के युवा आईएएस अधिकारी हैं, जिनसे बेतियावासियों को काफी उम्मीदें हैं. वे ऊर्जावान हैं और समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं. लेकिन जिले की स्थिति देखें तो कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नए डीएम के आने से चीजें बेहतर होंगी.

fallback
बेतिया शहर में ट्रैफिक जाम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है. सड़कें संकरी हैं और वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है. नए डीएम तरनजोत सिंह को इस समस्या से सबसे पहले निपटना होगा. आज जब वे खुद जाम में फंसे, तो उन्हें इसका अहसास हुआ. 20 मिनट तक फंसने के बाद, वे निश्चित रूप से इस पर रणनीति बनाएंगे. शायद ट्रैफिक पुलिस को ज्यादा सक्रिय करेंगे या सड़कों को चौड़ा करने की योजना लाएंगे. शहरवासी कहते हैं कि जाम की वजह से कामकाज प्रभावित होता है और समय बर्बाद होता है. डीएम को स्थानीय अधिकारियों से बात करके तुरंत कदम उठाने होंगे. अगर जाम कम हुआ तो लोगों का जीवन आसान हो जाएगा.

fallback
जिले के अंचल और ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है. नए डीएम तरनजोत सिंह के लिए इस पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती है. सरकारी योजनाओं में घूसखोरी और अनियमितताएं आम हैं. उन्हें अधिकारियों की निगरानी बढ़ानी होगी और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी. अगर भ्रष्टाचार कम हुआ तो विकास कार्य तेज होंगे. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि युवा डीएम सख्ती दिखाएंगे और पारदर्शिता लाएंगे. इससे जिले की छवि भी सुधरेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback
पश्चिम चंपारण में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं. नए डीएम को इसे पटरी पर लाना उनकी बड़ी जिम्मेदारी है. जिले का सबसे बड़ा अस्पताल जीएमसीएच है, जहां व्यवस्था चरमराई हुई है. दवाइयां कम हैं, डॉक्टरों की कमी है और मरीजों को परेशानी होती है. तरनजोत सिंह को तुरंत अस्पताल को दुरुस्त करना होगा. शायद ज्यादा फंड मांगेंगे या नए स्टाफ की भर्ती करेंगे. अगर स्वास्थ्य सुधरा तो लोगों की जान बच सकेगी. यह उनके लिए जवाबदेही का सवाल है.

fallback
जिले में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं. वाल्मीकिनगर को छोड़कर, मंगुराहा और अमावामन जैसे जगहों पर और काम करने की जरूरत है. नए डीएम तरनजोत सिंह को पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ानी होंगी, ताकि रोजगार बढ़े. नंदनगढ़, चनकीगढ़ और बौद्ध स्तूपों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. चीन, जापान जैसे देशों से आने वाले पर्यटकों के लिए रहने की बुनियादी सुविधाएं बनानी होंगी. अगर पर्यटन बढ़ा तो जिले की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. डीएम को योजना बनाकर काम शुरू करना चाहिए.

fallback
जिले के किसान हर साल खाद की कालाबाजारी से जूझते हैं. नए डीएम को इस पर रणनीति बनानी होगी. अभी चीनी मिलें चल रही हैं, लेकिन किसानों को समय से पर्ची नहीं मिलती और घटतौली होती है. तरनजोत सिंह को सख्ती दिखानी होगी ताकि किसान ठगे न जाएं. शायद मिल मालिकों से बैठक करेंगे और निगरानी बढ़ाएंगे. अगर किसानों की दिक्कतें दूर हुईं तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा.

बेतिया शहर में अतिक्रमण की समस्या गंभीर है, जो जाम का मुख्य कारण है. नए डीएम तरनजोत सिंह के लिए मेडिकल कॉलेज तक अतिक्रमण हटाना सबसे कठिन काम होगा. सड़कों पर दुकानें और ठेले लगे हैं. उन्हें कानूनी तरीके से अतिक्रमण हटाना होगा. लोग कहते हैं कि अगर अतिक्रमण गया तो शहर साफ-सुथरा हो जाएगा. लेकिन इसमें राजनीतिक दबाव भी आ सकता है. डीएम की रणनीति देखने लायक होगी.

ये भी पढ़ें- Bagaha News: SSB ने भारत-नेपाल सीमा पर बॉर्डर यूनिटी रन का किया आयोजन

2017 बैच के युवा आईएएस तरनजोत सिंह से बेतियावासियों को बड़ी उम्मीदें हैं. वे समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं. लेकिन इन सभी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, यह समय बताएगा. डीएम ने जिले का दौरा शुरू कर दिया है, जो अच्छा संकेत है. लोग चाहते हैं कि वे ईमानदारी से काम करें और जिले को आगे ले जाएं. अगर सफल हुए तो पश्चिम चंपारण एक मिसाल बनेगा.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

TAGS

West Champaran newsBettiah news

Trending news

West Champaran news
जाम में फंसे पश्चिम चंपारण के नए DM तरनजोत सिंह, सामने जिले की और भी कई चुनौतियां
Bagaha News
Bagaha News: SSB ने भारत-नेपाल सीमा पर बॉर्डर यूनिटी रन का किया आयोजन
Patna Book Fair
पटना पुस्तक मेले में स्वास्थ्य विभाग की अनोखी पहल, आठ दिनों में 35 यूनिट रक्त इकट्ठा
Bettiah news
Bettiah News: पार्षदों के बहिष्कार के कारण निगम बोर्ड की बैठक बेनतीजा समाप्त
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में SBI एटीएम से 25 लाख की चोरी, लग्जरी कार से आए थे चोर
Nirahua
'तनी देखल करी हमरा के कम जी' गाने में अक्षरा की अदाओं पर आ गया था निरहुआ का दिल
Bihar Haunted Place
बिहार की भूतिया जगहें! यहां साया चलते हैं साथ, तो किले में गूंजती दर्दनाक आवाजें
Hamare Pati Dev Ji Bhojpuri Song
जब पीली साड़ी में आम्रपाली ने बिखेरा था अपना जलवा, निरहुआ ने खुद को ऐसे संभाला!
bihar government jobs
Bihar Sarkari Naukri: बिहार में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी
Jehanabad news
जहानाबाद में जदयू ने शुरू किया सदस्यता अभियान, एक करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य