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पश्चिम चंपारणः DM तरनजोत सिंह को निजता का अधिकार याद रहा, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का चैप्टर भूल गए

West Champaran News: 8 जुलाई को 9 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को जो नोटिस जारी करके कहा गया है कि आप सभी पत्रकारों ने निजता का हनन किया है. इसमें निजता का कैसे हनन हुआ है, उसका जिक्र किया गया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 11, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:07 PM IST
पश्चिम चंपारणः DM तरनजोत सिंह को निजता का अधिकार याद रहा, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का चैप्टर भूल गए
Image Credit: DM तरनजोत सिंह को निजता का अधिकार याद रहा, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का चैप्टर भूल गए (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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