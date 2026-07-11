/पश्चिम चंपारणः DM तरनजोत सिंह को निजता का अधिकार याद रहा, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का चैप्टर भूल गए

डीएम साहब को अपने अधीनस्थ कर्मियों का निजता याद है उसके आधार पर डीपीआरओ कार्यालय ने 9 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों पर नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन डीएम तरनजीत सिंह और डीपीआरओ कार्यालय को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के अभिव्यक्ति की आजादी कितनी है यह भूल गए. पत्रकारों को 7 जुलाई को सूचना मिली थी कि बेतिया प्रभारी सीओ के आवास पर निगरानी की रेड पड़ी है. सूचना के आधार पर पत्रकार पहुंचे. उन्हें खबर भ्रामक लगी और सभी पत्रकार वापस चले गए. इसके बाद जिन मीडिया संस्थान के पत्रकारों ने खबर नहीं चलाई थी, एक दिन बाद उनको नोटिस जारी कर दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि आप सभी पत्रकारों ने निजता का हनन किया है.