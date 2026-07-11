/पश्चिम चंपारणः DM तरनजोत सिंह को निजता का अधिकार याद रहा, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का चैप्टर भूल गए

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बिहार के पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह और डीपीआरओ को अधिकारियों का निजता याद है, लेकिन डीएम साहब और डीपीआरओ पत्रकारों के अभिव्यक्ति की आजादी को भूल गए है. 8 जुलाई को 9 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें निजता का कैसे कैसे हनन हुआ है, उसका जिक्र किया गया है. निजता के इस जिक्र को देख वरीय अधिवक्ता भी अपना माथा पकड़ लिए है अपने सिर का बाल नोच रहे है. नोटिस में पत्रकारों पर आरोप लगाया गया है "सरकारी आवास पर पत्रकारों का जमावड़ा लगा" "आवास परिसर में खड़ी सरकारी वाहन का वीडियो बनाया गया", इससे अधिकारी का निजता हनन हुआ है.
डीएम साहब को अपने अधीनस्थ कर्मियों का निजता याद है उसके आधार पर डीपीआरओ कार्यालय ने 9 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों पर नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन डीएम तरनजीत सिंह और डीपीआरओ कार्यालय को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के अभिव्यक्ति की आजादी कितनी है यह भूल गए. पत्रकारों को 7 जुलाई को सूचना मिली थी कि बेतिया प्रभारी सीओ के आवास पर निगरानी की रेड पड़ी है. सूचना के आधार पर पत्रकार पहुंचे. उन्हें खबर भ्रामक लगी और सभी पत्रकार वापस चले गए. इसके बाद जिन मीडिया संस्थान के पत्रकारों ने खबर नहीं चलाई थी, एक दिन बाद उनको नोटिस जारी कर दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि आप सभी पत्रकारों ने निजता का हनन किया है.
डीएम साहब और डीपीआरओ कार्यालय ने जो आधारहीन तथ्यों को पेश कर नोटिस जारी किया गया है. वह निजता के हनन में नहीं आता है, क्योंकि पत्रकारों ने कोई खबर चलाई ही नहीं. पत्रकारों को लग गया था कि यह भ्रामक खबर है. उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया था, लेकिन डीएम साहब और डीपीआरओ पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी को भूल गए हैं. वे संविधान से मिले मीडिया की स्वतंत्रता को भूल गए हैं. मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश को निजता हनन का कारण बताया गया है. पत्रकारों को अधिकारियों की निजता और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का कितना दायरा है, उन्हें हमेशा याद रहता है.