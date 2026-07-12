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'इमरजेंसी' का विरोध करती आई है BJP, लेकिन सम्राट सरकार में पश्चिम चंपारण के DM तरनजोत सिंह सेंसरशिप लगाने लगे

West Champaran News: बेतिया जिला प्रशासन ने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया है. जिलाधिकारी तनरजोत सिंह ने अपने एक करीबी अधिकारी से संबंधित खबर को लेकर 9 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को नोटिस भेजा है, जबकि खबर फर्जी होने के कारण पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसे आगे नहीं बढ़ाया था.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 12, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:37 AM IST
'इमरजेंसी' का विरोध करती आई है BJP, लेकिन सम्राट सरकार में पश्चिम चंपारण के DM तरनजोत सिंह सेंसरशिप लगाने लगे
Image Credit: सम्राट सरकार में DM तरनजोत सिंह का &#039;आपातकाल&#039;! मीडिया पर लगा रहे सेंसरशिप (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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