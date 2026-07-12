'इमरजेंसी' का विरोध करती आई है BJP, लेकिन सम्राट सरकार में पश्चिम चंपारण के DM तरनजोत सिंह सेंसरशिप लगाने लगे

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दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 25 जून 1975 की आधी रात को देश पर थोपे गए ‘आपातकाल’ के 50 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन भारतीय राजनीति में इसका असर आज तक दिखता है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाती है, ताकि लोगों को वह काला दौर याद रहे. इसमें कोई शक नहीं कि 21 महीने लागू रही 'इमरजेंसी' भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा हैं. इस दौरान नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था. मीडिया पर सेंसरशिप लगाने के साथ-साथ करीब 1 लाख से अधिक राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था.
बीजेपी वैसे तो 'आपातकाल' को भारतीय लोकतंत्र का 'काला अध्याय' बताती है, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार में पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह आज अघोषित रूप से 'इमरजेंसी' लागू करने में जुटे हैं. जिलाधिकारी महोदय अब मीडिया पर सेंसरशिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने 9 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों पर नोटिस जारी कर दिया है. यह पूरा मामला बेतिया प्रभारी सीओ के यहां निगरानी विभाग की कथित छापेमारी से जुड़ा हुआ है.
दरअसल, 7 जुलाई को पत्रकारों को सूचना मिली थी कि बेतिया प्रभारी सीओ के यहां निगरानी विभाग की रेड पड़ी है. इस सूचना पर कई मीडिया हाउस के पत्रकार मौके पर पहुंचे. वहां पहुंचने पर यह खबर फर्जी पाई गई. जिसके बाद सभी पत्रकार वापस चले गए. किसी भी मीडिया संस्थान ने खबर नहीं चलाई. खबर की पुष्टि किए जाने से पहले ब्रेकिंग तक नहीं चलाई गई. इसके बावजूद जिला प्रशासन ने सभी मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को नोटिस जारी करते हुए दो दिन में जवाब देने को कहा है.
नोटिस में यह आरोप लगाया गया है कि मीडिया कर्मियों ने सरकारी आवास पर पहुंचकर जमावड़ा लगाया, सरकारी गाड़ी का वीडियो बनाया, जिससे संबंधित अधिकारी की निजता पर गंभीर असर पड़ा है. डीएम साहब को अपने अधीनस्थ कर्मियों का निजता याद है, लेकिन वह 'अभिव्यक्ति की आजादी' वाला प्रमुख मौलिक अधिकार भूल गए. DM साहब के इस रवैये से लगता है कि अब शायद वे यह भी बताएंगे कि पत्रकारों को कब, कहां और कैसे पत्रकारिता करनी है?